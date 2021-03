Avansert elektronikk eliminerer uønsket støy

Smart støyreduksjonsteknologi gjør at du kan skru ned lydnivået uten at lytteopplevelsen forstyrres av omgivelsesstøy. Den er spesielt effektiv for fjerning av lavfrekvente lyder, for eksempel støy fra flymotorer, slik at du kan lytte til rolig musikk om bord i fly, tog eller lignende steder uten å høre en distraherende summing i bakgrunnen. Denne teknologien skaper faktisk en bølgeform som tilsvarer støyen, men den er omvendt av den uønskede støyen slik at den effektivt stenger den ute.