Bli omsluttet av svært presis lyd

De retromodifiserte CitiScape Uptown SHL5905GY/10-hodetelefonene er inspirert av verdensvante byboere, og lar deg omsluttes av svært presis lyd med MusicSeal, som gjør at alle lyder bare spilles for deg. I tillegg har det skumputer som former seg etter deg, og et luftig hodebånd for komfort og perfekt passform. Se alle fordeler