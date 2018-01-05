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Utgått

Hodetelefoner med støyundertrykking

SHL3850NC/00

2.9

| (9) Anmeldelser

Mer lyd, mindre støy

Lev deg inn i musikken din ved hjelp av ActiveShield™-teknologi for aktiv støyundertrykking. Øreputer som letter på trykket, gir langvarig komfort, og en kompakt foldbar design er ideell for bærbarhet og enkel oppbevaring.

Se alle fordeler

kraftig bass

Mer lyd, mindre støy

  • Elementer på 32mm / lukket bakside

  • Hodetelefoner

  • Kompakte sammenleggbare

ActiveShield™ støyundertrykking reduserer inntil 97 % av all støy

ActiveShield™ støyundertrykking reduserer inntil 97 % av all støy

ActiveShield™-støyreduksjonsteknologi har to mikrofoner med feed-backward-teknologi som brukes til støyreduksjon av lave frekvenser. Den oppdager støy fra omgivelsene og inverterer lydbølgen og konverterer bakgrunnsstøyen til stillhet. Dette gir effektiv støyreduksjon.

Slank og sammenleggbar design gir enkel bærbarhet

Slank og sammenleggbar design gir enkel bærbarhet

Slank og sammenleggbar design gir enkel oppbevaring på farten.

Designen med lukket bakside stenger ute støy for å sørge for støyreduksjon

Designen med lukket bakside stenger ute støy for å sørge for støyreduksjon

32 mm avstemte neodymdrivere kombinert med en lydsystemdesign med lukket bakside og en forsegling som omslutter ørene, gir utmerket og imponerende presisjonslyd.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

2.9

av 5

9

Anmeldelser

05/01/2018

España

España

Fantásticos

Pues eso,fantásticos .Lo que no se puede pedir a unos auriculares de 50 euros es que suenen como unos de 500 He probado unos bose y tampoco hay tanta diferencia con estos La reducción de ruido ,maravillosa ,como no podía ser de otra manera viniendo de philips ,una marca que ,a estas alturas de la pelicula no tiene nada que demostrar

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHL3850NC Auriculares con reducción de ruido

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHL3850NC Auriculares con reducción de ruido

07/08/2018

Deutschland

Deutschland

Gefällt mir eigentlich gut, aber schmerzhaft zu eng

Das Batteriefach habe ich durch Studium der Kurzanleitung und etwas Nachdenken öffnen können, wenn man weiß wie, geht es sehr einfach. Ein Pfeil auf der Abdeckung hätte hilfreich sein können. Oder eine bessere Anleitung. Ich habe bisher den Kopfhörer nur kurz testen können. Der Klang ist recht ordentlich kräftig. Die Zusammenklappfunmktion ist sinnvoll. Das Noise Canceling funktionierte mit einem daneben laufendem Ventilator recht gut. Sprache in der Umgebung ist noch zu verstehen, Motorgeräusch war weg. Bin gespannt wie es im Flugzeug klappt. Was mir nicht gefällt, ist die Kraft mit der meine Ohren und mein Kopf gequetcht werden, dies tut mir weh. Bei Metallbügeln auf Arbeit genügt leichtes Biegen, doch bei Kunststoff hat man höchstens mit der Heißluftpistole Erfolg, macht dabei aber oft Schaden.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHL3850NC Geräuschreduzierende Kopfhörer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHL3850NC Geräuschreduzierende Kopfhörer

07/08/2018

Deutschland

Deutschland

Gefällt mir eigentlich gut, aber schmerzhaft zu eng

Das Batteriefach habe ich durch Studium der Kurzanleitung und etwas Nachdenken öffnen können, wenn man weiß wie, geht es sehr einfach. Ein Pfeil auf der Abdeckung hätte hilfreich sein können. Oder eine bessere Anleitung. Ich habe bisher den Kopfhörer nur kurz testen können. Der Klang ist recht ordentlich kräftig. Die Zusammenklappfunmktion ist sinnvoll. Das Noise Canceling funktionierte mit einem daneben laufendem Ventilator recht gut. Sprache in der Umgebung ist noch zu verstehen, Motorgeräusch war weg. Bin gespannt wie es im Flugzeug klappt. Was mir nicht gefällt, ist die Kraft mit der meine Ohren und mein Kopf gequetcht werden, dies tut mir weh. Bei Metallbügeln auf Arbeit genügt leichtes Biegen, doch bei Kunststoff hat man höchstens mit der Heißluftpistole Erfolg, macht dabei aber oft Schaden.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHL3850NC Geräuschreduzierende Kopfhörer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHL3850NC Geräuschreduzierende Kopfhörer

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
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