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Utgått
SHL3850NC/00
Mer lyd, mindre støy
Lev deg inn i musikken din ved hjelp av ActiveShield™-teknologi for aktiv støyundertrykking. Øreputer som letter på trykket, gir langvarig komfort, og en kompakt foldbar design er ideell for bærbarhet og enkel oppbevaring.
Elementer på 32mm / lukket bakside
Hodetelefoner
Kompakte sammenleggbare
ActiveShield™-støyreduksjonsteknologi har to mikrofoner med feed-backward-teknologi som brukes til støyreduksjon av lave frekvenser. Den oppdager støy fra omgivelsene og inverterer lydbølgen og konverterer bakgrunnsstøyen til stillhet. Dette gir effektiv støyreduksjon.
Slank og sammenleggbar design gir enkel oppbevaring på farten.
32 mm avstemte neodymdrivere kombinert med en lydsystemdesign med lukket bakside og en forsegling som omslutter ørene, gir utmerket og imponerende presisjonslyd.
2.9
av 5
9
Anmeldelser
Stevie
05/01/2018
España
Fantásticos
Pues eso,fantásticos .Lo que no se puede pedir a unos auriculares de 50 euros es que suenen como unos de 500 He probado unos bose y tampoco hay tanta diferencia con estos La reducción de ruido ,maravillosa ,como no podía ser de otra manera viniendo de philips ,una marca que ,a estas alturas de la pelicula no tiene nada que demostrar
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHL3850NC Auriculares con reducción de ruido
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHL3850NC Auriculares con reducción de ruido
Otomo
07/08/2018
Deutschland
Gefällt mir eigentlich gut, aber schmerzhaft zu eng
Das Batteriefach habe ich durch Studium der Kurzanleitung und etwas Nachdenken öffnen können, wenn man weiß wie, geht es sehr einfach. Ein Pfeil auf der Abdeckung hätte hilfreich sein können. Oder eine bessere Anleitung. Ich habe bisher den Kopfhörer nur kurz testen können. Der Klang ist recht ordentlich kräftig. Die Zusammenklappfunmktion ist sinnvoll. Das Noise Canceling funktionierte mit einem daneben laufendem Ventilator recht gut. Sprache in der Umgebung ist noch zu verstehen, Motorgeräusch war weg. Bin gespannt wie es im Flugzeug klappt. Was mir nicht gefällt, ist die Kraft mit der meine Ohren und mein Kopf gequetcht werden, dies tut mir weh. Bei Metallbügeln auf Arbeit genügt leichtes Biegen, doch bei Kunststoff hat man höchstens mit der Heißluftpistole Erfolg, macht dabei aber oft Schaden.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHL3850NC Geräuschreduzierende Kopfhörer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHL3850NC Geräuschreduzierende Kopfhörer
Sperber
07/08/2018
Deutschland
Gefällt mir eigentlich gut, aber schmerzhaft zu eng
Das Batteriefach habe ich durch Studium der Kurzanleitung und etwas Nachdenken öffnen können, wenn man weiß wie, geht es sehr einfach. Ein Pfeil auf der Abdeckung hätte hilfreich sein können. Oder eine bessere Anleitung. Ich habe bisher den Kopfhörer nur kurz testen können. Der Klang ist recht ordentlich kräftig. Die Zusammenklappfunmktion ist sinnvoll. Das Noise Canceling funktionierte mit einem daneben laufendem Ventilator recht gut. Sprache in der Umgebung ist noch zu verstehen, Motorgeräusch war weg. Bin gespannt wie es im Flugzeug klappt. Was mir nicht gefällt, ist die Kraft mit der meine Ohren und mein Kopf gequetcht werden, dies tut mir weh. Bei Metallbügeln auf Arbeit genügt leichtes Biegen, doch bei Kunststoff hat man höchstens mit der Heißluftpistole Erfolg, macht dabei aber oft Schaden.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHL3850NC Geräuschreduzierende Kopfhörer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHL3850NC Geräuschreduzierende Kopfhörer