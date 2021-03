In-line-fjernkontroll med mikrofon, volum og kontroll

Vil du hoppe over en sang? Endre volumet? Godta eller avvise en samtale? Spille inn et talenotat? Fjernkontrollen har en sensitiv mikrofon i tillegg til volumkontroller og funksjoner for samtale og å hoppe over sanger. Den kan også utløse talekontroll. Med dette hodesettet har du kontroll ved fingertuppene – du trenger ikke å ha iPhone eller iPod tilgjengelig for å låse opp skjermen.