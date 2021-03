Høydefinisjonstransduser for nøyaktig lydgjengivelse

Motoren på mottakeren består av en spole, et u-formet armatur i metall, et par permanente magneter, en driverbrakett og en membran. Elektromagnetisk strøm endrer armaturens polaritet opp eller ned. Det beveger driverbraketten og membranen slik at det genereres lyd. Mottakerkomponentene er finjustert for å produsere bedre lyd på lavere frekvenser samtidig som toppene sendes i høyere frekvenser. Resultatet er en klar, detaljert og transparent lyd med utvidede presisjonshøyder.