Skyvekontroll uten sammenviklinger

Når du oppbevarer hodetelefoner, er det fare for kabelrot hvis de ikke oppbevares forsiktig. Dette gjør det tungvint å oppbevare hodetelefonene og gjøre dem klar til bruk. Du skyver ganske enkelt skyvekontrollen uten sammenviklinger mot øretelefonene, slik at du holder de to øretelefonkablene enkelt sammen og minimerer faren for at kablene vikler seg sammen.