EverClear-teknologi for klare samtaler

Telefonsamtaler føres ofte i bråkete miljøer, noe som fører til at det er vanskelig å forstå det som sies. I dette hodesettet filtreres støy digitalt gjennom Everclear-teknologi, slik at et klart talesignal mottas og sendes ut for krystallklare samtaler. Hodesettet gjenkjenner også om du kommer inn i støyende miljøer og justerer volumet på hodesettet deretter.