Forskjellige monteringsvalg for best mulig plassering

Med forskjellige monteringsvalg kan du plassere antennen der du får best mottak av kringkastingssignalene. Siden signalene kan være både horisontalt og vertikalt polarisert, er det viktig å kunne justere for begge. Brakett og to meter kabel følger med for set-top-, benk- eller veggmontering.