      Avent SCY903/01 Natural baby bottle

      SCY903/74

      Flaskesmokken frigjør melk når babyen drikker aktivt

      Flaskesmokken frigjør melk når babyen drikker aktivt

      Natural Response Nipple fungerer med babyens naturlige rytme, noe som gjør det enkelt å kombinere amming og mating med flaske. Flaskesmokken har en unik åpning som bare frigjør melk når babyen drikker aktivt. Når babyen stopper for å svelge og puste, stopper melken også.

      Babyen får tak naturlig takket være den brystformede flaskesmokken

      Babyen får tak naturlig takket være den brystformede flaskesmokken

      Den brede, myke og fleksible flaskesmokken er utformet for å etterligne formen og følelsen av et bryst, slik at babyen får tak naturlig og mates komfortabelt.

      Å finne riktig smokk er viktig

      Å finne riktig smokk er viktig

      Vi lærer alle i vårt eget tempo. Å suge er en ferdighet, og noen babyer utvikler det raskere enn andre. Derfor kan noen babyer ha nyte av vår «Første gjennomstrømming»-smokk (Smokk 0) før du går videre til Natural Response-smokken. Bytt til «Første gjennomstrømming»-sokken når babyen din bruker mer enn 20 minutter på å drikke 50 ml ved bruk av Natural Response-smokker. Prøv en Natural Response-smokk med høyere gjennomstrømningshastighet dersom babyen din leker med smokken i stedet for å drikke eller virker frustrert. Kontakt helsepersonell hvis problemene med matingen vedvarer.

      Utformet for å redusere kolikk og ubehag

      Utformet for å redusere kolikk og ubehag

      Anti-kolikkventil som er utformet for å holde luft vekk fra magen til babyen under mating, noe som gir redusert kolikk og ubehag.

      Flaskesmokken er utformet for å hindre søl og spilt melk

      Flaskesmokken er utformet for å hindre søl og spilt melk

      Åpningen til flaskesmokken er utformet for å frigjøre melk kun når babyen mates. Slik kan du trygt unngå melketap, uansett om du er hjemme eller på farten.

      Velge den riktige strømmen fra flaskesmokken for babyen din

      Velge den riktige strømmen fra flaskesmokken for babyen din

      Hver baby spiser på sin måte og utvikler seg i sitt eget tempo. Vi har utformet en rekke strømningshastigheter, slik at du kan finne den som er perfekt for babyen din og tilpasse flasken deretter. Hver Natural Response Nipple er laget av myk silikon.

      Enkel å bruke, enkel å rengjøre og rask å montere

      Enkel å bruke, enkel å rengjøre og rask å montere

      Den brede flaskehalsen gjør det enkelt å rengjøre og fylle flasken. Den består bare av noen få deler, slik at den er enkel og rask å sette sammen.

      Lett å holde selv for små hender

      Lett å holde selv for små hender

      Den ergonomiske flasken er enkel å gripe i alle vinkler for å gi maksimal komfort under mating. Lett for deg og små hender å holde.

      Kompatibel med hele Philips Avent-serien

      Kompatibel med hele Philips Avent-serien

      Velg ulike brystpumper, flasker og koppdeler, og lag det produktet som fungerer for deg akkurat når du trenger det.

      Natural Response flaskesmokk og flasker er frie for BPA*

      Natural Response flaskesmokk og flasker er frie for BPA*

      Philips Avent Natural-flaskene er laget av BPA-fritt* materiale.

      Vær tålmodig mens babyen tilpasser seg

      Vær tålmodig mens babyen tilpasser seg

      Våre nye Natural Response-tåteflasker skiller seg fra tåteflasker med fri flyt. Akkurat som med amming, kan det ta noen forsøk å få det riktig, men det er helt normalt.

