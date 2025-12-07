Å finne riktig smokk er viktig

Vi lærer alle i vårt eget tempo. Å suge er en ferdighet, og noen babyer utvikler det raskere enn andre. Derfor kan noen babyer ha nyte av vår «Første gjennomstrømming»-smokk (Smokk 0) før du går videre til Natural Response-smokken. Bytt til «Første gjennomstrømming»-sokken når babyen din bruker mer enn 20 minutter på å drikke 50 ml ved bruk av Natural Response-smokker. Prøv en Natural Response-smokk med høyere gjennomstrømningshastighet dersom babyen din leker med smokken i stedet for å drikke eller virker frustrert. Kontakt helsepersonell hvis problemene med matingen vedvarer.