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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Med knapp som lyser i mørket
6-18 md.
Ortodontisk og BPA-fri
Dobbeltpakning
Ekstra store lufthull som ventilerer babyens hud og holder den tørrere samtidig som den beroliger.
Bruk ultra airs selvlysende knapp for å finne smokken til babyen raskt uten å måtte slå på lyset.
Vi har bevisst valgt silikon som materiale for våre ultramyke og ultraluftige tuter, siden det er et trygt og reaksjonsfritt materiale som er mye brukt i medisinsk bruk, fritt for farlige kjemikalier, hormonaktive stoffer (f.eks. BPA) og allergener.
4.7
av 5
343
Anmeldelser
99%
anbefaler dette produktet
31/10/2021
Danmark
The best on the market
Since both og my kids where born they only wanted to use Philips. I have trues a lot other brands, but they didn’t want to use them. Only Philips was and is good enogh. These are just as amazing! They are absolutly worth bying! Truely from my heraf, thanks for an amazing product.
Fordeler
Really good quality.
Ulemper
The kids wont use from other brands anymore
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Ultra air SCF376/11 sut
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Ultra air SCF376/11 sut
Sofyy
12/12/2023
Sverige
Del av opprykk
Bra form på både sugdelen och nappen
Nappen har en bra form på själva sugdelen och bra passform på plastdelen. Det är främst sugdelens form som gjorde att bebis accepterade nappen direkt. Skulle dock önskat att sugdelen var lite större/tjockare då detta föredrar vår bebis för att det blir mer naturligt för henne. Glow in the dark funktionen är bra men skulle önska att den höll i sig längre. Men det är en bra napp som bebis tyckte om och accepterade direkt.
Fordeler
Bra form på sugdelen
Ulemper
Lite smal och glow in the dark funktionen tar slut ganska snabbt
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ultra air SCF376/18 nappattrapp
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ultra air SCF376/18 nappattrapp
Pussan
11/12/2023
Sverige
Del av opprykk
Napparna är så bra.
Jag rekomenderar verkligen napparna de är så snälla mot huden.
Fordeler
Den låter barnets hud andas och den har en form som inte påverkar tändrrnas utväxst.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ultra air SCF376/18 nappattrapp
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ultra air SCF376/18 nappattrapp
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 8139 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2024.
Lad narresmokken for Ultra Air om dagen / i belysningen hjemme i minst én time
Amerikanske forbrukertester fra 2016 og 2017 viser at 98 % av alle babyer tok de strukturerte Philips Avent-smokkene våre ultra air og ultra soft for 0–6 md. og 6–18 md.
Av hygieniske årsaker bør du bytte ut smokker etter fire ukers bruk
Verdens fremste smokkemerke