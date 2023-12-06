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  • En lett og pustende smokk for sensitiv hud
  • En lett og pustende smokk for sensitiv hud
  • En lett og pustende smokk for sensitiv hud
  • En lett og pustende smokk for sensitiv hud
  • En lett og pustende smokk for sensitiv hud
  • En lett og pustende smokk for sensitiv hud
  • En lett og pustende smokk for sensitiv hud
  • En lett og pustende smokk for sensitiv hud
  • En lett og pustende smokk for sensitiv hud
  • En lett og pustende smokk for sensitiv hud

Utgått

Philips Aventultra air-smokk

SCF349/12

4.7
| (308) Anmeldelser | 97% anbefaler dette produktet
En lett og pustende smokk for sensitiv hud
Berolige smårollingen med en smokk som gjør at huden puster inn og støtter sunn tannutvikling. Ultra Air 18M+ har ekstra store lufthull som holder huden myk og tørr, og en ekstra fast smokk for voksende tenner og tannkjøtt.
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Perfekt for voksende tenner og tannkjøtt

En lett og pustende smokk for sensitiv hud

  • Ekstra fast smokk

  • 18m+

  • Ortodontisk og BPA-fri

  • Dobbeltpakning

Lar babyens hud puste

Lar babyens hud puste

Ekstra store lufthull som ventilerer babyens hud og holder den tørrere samtidig som den beroliger.

Ekstra fast smokk

Ekstra fast smokk

Ekstra fast smokk som passer til den naturlige formen på gane, tenner og tannkjøtt.

Smokk laget av 100 % silikon av matvaregodkjent kvalitet

Smokk laget av 100 % silikon av matvaregodkjent kvalitet

Vi har bevisst valgt silikon som materiale for våre ultramyke og ultraluftige tuter, siden det er et trygt og reaksjonsfritt materiale som er mye brukt i medisinsk bruk, fritt for farlige kjemikalier, hormonaktive stoffer (f.eks. BPA) og allergener.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.7

av 5

308

Anmeldelser

97%

anbefaler dette produktet

06/12/2023

Sverige

Sverige

Bra napp

Bra napp som är mjuk runt kanterna och ligger bra mot läpparna och runt munnen

Fordeler

Bra runt munnen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ultra air SCF349/18 nappattrapp

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ultra air SCF349/18 nappattrapp

05/12/2023

Sverige

Sverige

Nöjda barn,nöjdare föräldrar

Produkten är mer än dem vanliga produkter i sin kategori. Jag kan lätt ge en värdering på 5 stjärnor då jag har sett själv hur nöjd min pojke blev med SCF349/18 nappattrapp. Jag kommer rekommendera produkten på alla mammor som jag känner för att det handlar en produkt som barnen kommer helt enkelt älska.

Fordeler

Passformen

Ulemper

Ingen nackdel.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ultra air SCF349/18 nappattrapp

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ultra air SCF349/18 nappattrapp

04/12/2023

Sverige

Sverige

Breathe Easy

I recently tried the Philips AVENT Ultra pacifier (SCF349/18) and I'm thoroughly impressed. The extra-large air holes provide excellent breathability, keeping my baby's skin dry and comfortable. The extra firm pacifier is ideal for teething, respecting the natural shape of the palate, teeth, and gums. The ultra-light travel box is a game-changer, offering convenient storage and easy sterilization in the microwave. Overall, this pacifier combines comfort, oral health, and practicality, making it a standout choice for parents. I highly recommend the Philips AVENT Ultra pacifier for its exceptional design and functionality.

Fordeler

The Philips AVENT Ultra pacifier delivers unparalleled benefits for both baby and parent. With extra-large air holes, it ensures optimal breathability and keeps the baby's skin dry, offering unmatched comfort. The extra firm pacifier promotes healthy oral development, respecting the natural contours of the palate, teeth, and gums. The ultra-light travel box not only provides convenient storage but also allows for easy sterilization, simplifying hygiene maintenance. This pacifier is a comprehensive solution, combining comfort, oral health, and practicality, making it an excellent choice for parents seeking the best for their little ones.

Ulemper

It's important to consider individual needs and preferences when deciding if the Philips AVENT Ultra pacifier is the right choice for your baby.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ultra air SCF349/18 nappattrapp

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ultra air SCF349/18 nappattrapp

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 8139 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2024. 

  1. Ikke bitesikker! Laget av et fastere silikonmateriale enn vår Ultra Air-smokk for 6–18 måneder

  2. Av hygieniske årsaker bør du bytte ut smokker etter fire ukers bruk

  3. Verdens fremste smokkemerke