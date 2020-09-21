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Utgått

Philips AventSCF342/21 ultra air pacifier

SCF342/21

4.7

| (682) Anmeldelser | 98% anbefaler dette produktet

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Fire ekstra store luftehull

Fire ekstra store luftehull

ultra air er utformet for maksimal luftstrøm, slik at babyens sensitive hud får puste.

Huden forblir tørrere under smokkebruk

Huden forblir tørrere under smokkebruk

Babyens hud forblir tørrere under smokkebruk, takket være denne smokkens pustende design som skaper maksimal luftgjennomstrømning.

Avrundede kanter for komfortabel smokkebruk

Avrundede kanter for komfortabel smokkebruk

ultra air-skjoldet er lett og har avrundede kanter som gjør det hele mer komfortabelt for babyen.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.7

av 5

682

Anmeldelser

98%

anbefaler dette produktet

21/09/2020

Norge

Norge

Veldig god smokk!

Prøvde flere ulike smokker, og det var kun denne typen vårt barn ville ta. Eneste minus er håndtaket som kan være litt lett å dra i slik at barnet mister smokken. Fint med beholder som følger med for sterilisering.

Fordeler

god utforming for små barn, steriliseringsmuligheter i medfølgende hylster

Ulemper

ringen kan være litt lett for barnet å dra i i vanvare

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF544/10 ultra air-smokk

Bruksdato 2019-08-21

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF544/10 ultra air-smokk

Bruksdato 2019-08-21

01/11/2021

Danmark

Danmark

Super fine sutter

Rigtige fine sutter, som min datter er glad for. Hun er flaskebarn, og vi bruger også Philips flasker, så derfor er det fedt med sutter, så vi har noget af samme kvalitet. Og så er sutterne nemme at sterilisere med den lille boks, dee medfølger.

Fordeler

Lækker kvalitet

Ulemper

Intet :-)

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ultra air SCF080/01 sut

Bruksdato 2021-10-01

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ultra air SCF080/01 sut

Bruksdato 2021-10-01

30/10/2021

Danmark

Danmark

Good package for sterilizing and very good materia

The product is very good and the baby like it but I think the plastic should be more soft for baby and the hole product it can be lighter . In general i will give it 8 from 10 and i will recommend it

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ultra air SCF080/01 sut

Bruksdato 2020-09-30

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ultra air SCF080/01 sut

Bruksdato 2020-09-30

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