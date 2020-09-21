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Utgått
ultra air er utformet for maksimal luftstrøm, slik at babyens sensitive hud får puste.
Babyens hud forblir tørrere under smokkebruk, takket være denne smokkens pustende design som skaper maksimal luftgjennomstrømning.
ultra air-skjoldet er lett og har avrundede kanter som gjør det hele mer komfortabelt for babyen.
4.7
av 5
682
Anmeldelser
98%
anbefaler dette produktet
Smokk
21/09/2020
Norge
Veldig god smokk!
Prøvde flere ulike smokker, og det var kun denne typen vårt barn ville ta. Eneste minus er håndtaket som kan være litt lett å dra i slik at barnet mister smokken. Fint med beholder som følger med for sterilisering.
Fordeler
god utforming for små barn, steriliseringsmuligheter i medfølgende hylster
Ulemper
ringen kan være litt lett for barnet å dra i i vanvare
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF544/10 ultra air-smokk
Bruksdato 2019-08-21
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF544/10 ultra air-smokk
Bruksdato 2019-08-21
Anne5500
01/11/2021
Danmark
Del av opprykk
Super fine sutter
Rigtige fine sutter, som min datter er glad for. Hun er flaskebarn, og vi bruger også Philips flasker, så derfor er det fedt med sutter, så vi har noget af samme kvalitet. Og så er sutterne nemme at sterilisere med den lille boks, dee medfølger.
Fordeler
Lækker kvalitet
Ulemper
Intet :-)
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ultra air SCF080/01 sut
Bruksdato 2021-10-01
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ultra air SCF080/01 sut
Bruksdato 2021-10-01
Anaskasmo
30/10/2021
Danmark
Del av opprykk
Good package for sterilizing and very good materia
The product is very good and the baby like it but I think the plastic should be more soft for baby and the hole product it can be lighter . In general i will give it 8 from 10 and i will recommend it
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ultra air SCF080/01 sut
Bruksdato 2020-09-30
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ultra air SCF080/01 sut
Bruksdato 2020-09-30