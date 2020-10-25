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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
Silikondesign i ett stykke
3–18 md.
Ortodontisk og BPA-fri
Dobbeltpakning
Soothie-smokker brukes av medisinsk personell til å roe ned nyfødte og gis bort på sykehus i USA.*
Soothie Shapes-smokker er litt annerledes enn de andre smokkene våre. Den unike formen gjør at du kan plassere fingeren i smokken, slik at du kan knytte bånd med babyen ved å hjelpe den med å suge.
Den sammenleggbare silikonsmokken vår har en symmetrisk form som tar hensyn til babyens gane, tenner og tannkjøtt ettersom de vokser.
4.1
av 5
21
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produktet
25/10/2020
Deutschland
Einfach nur Top
Meine kleine lieb die schnullis. Hat sie seid Geburt an :)
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF194/04 Soothie Schnuller
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF194/04 Soothie Schnuller
tedy90
28/06/2020
Deutschland
Soothie
Wir haben den Soothie von Geburt an. Mein Sohn nimmt nur diesen Schnuller.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF194/04 Soothie Schnuller
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF194/04 Soothie Schnuller
Selena020
19/03/2021
Österreich
Der einzige Schnuller, den meine Tochter nimmt
Wir haben ja sehr viele Schnuller gekauft, und jeden hat unsere Tochter ausgespuckt. Da die kleine aber immer an Mamas Busen zur Beruhigung hin, war die Erleichterung groß, dass sie disen Schnuller nimmt
Fordeler
Nicht zu lang, deshalb würgt es die kleine nicht
Ulemper
Finde ich keinen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF194/04 Soothie Schnuller
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF194/04 Soothie Schnuller
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 8139 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2024.
Av hygieniske årsaker bør du bytte ut smokker etter fire ukers bruk
Verdens fremste smokkemerke
Vårt utvalg støtter mødre og babyer ved hvert utviklingstrinn
Denne Soothie-smokken har den samme formen og er laget av samme materiale som den amerikanske modellen, men den har forskjellig skjoldplate.