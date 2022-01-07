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  • Den mykeste smokken for babyens sensitive hud
  • Den mykeste smokken for babyens sensitive hud
  • Den mykeste smokken for babyens sensitive hud
  • Den mykeste smokken for babyens sensitive hud

Utgått

Philips Aventultra soft-smokk

SCF092/51

4.7
| (733) Anmeldelser | 99% anbefaler dette produktet
Den mykeste smokken for babyens sensitive hud
Ta vare på sensitiv hud med Philips Avent ultra soft-smokken. Det supermyke*, fleksible skjoldet følger babyens kinn og etterlater færre merker, noe som gir mindre hudirritasjon og roer babyen på en mer komfortabel måte.
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Fleksibelt skjold sørger for en komfortabel passform

Den mykeste smokken for babyens sensitive hud

  • supermyk og fleksibel

  • 6-18 md.

  • Ortodontisk og BPA-fri

  • Enkeltpakning

Mykt og fleksibelt skjold for færre merker og mindre irritasjon på huden

Mykt og fleksibelt skjold for færre merker og mindre irritasjon på huden

Sensitiv hud trenger ekstra pleie. Vår skjoldteknologi gjør at denne smokken følger babyens naturlige ansiktsform for å gi en komfortabel passform. Babyen vil få færre merker og mindre irritasjon på huden.

Avrundet skjold for ekstra komfort hver dag

Avrundet skjold for ekstra komfort hver dag

Vårt avrundede skjold minsker presset og roer babyen på en mer komfortabel måte, siden det er skånsomt mot babyens kinn.

Elsket av babyer over hele verden*

Elsket av babyer over hele verden*

Vi spurte mødre hvordan deres baby reagerte på våre strukturerte silikonsmokker, og et gjennomsnitt på 98 % sa at babyen godtok Philips Avent ultra soft- og ultra air-smokkene.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.7

av 5

733

Anmeldelser

99%

anbefaler dette produktet

07/01/2022

Danmark

Danmark

Super soft og rigtig godt Sut

Hej. Vi har testet den her intra soft sut og den er bare perfekt til de små. Den har rigtig godt pasform til de helt små børn. Og det er jo rigtig, den er super soft. Min datter var rigtig glæde til at ha den. Jeg vil anbefale den til alle “ny” mødre da den er perfekt som første sut til din lille ny.

Fordeler

Soft og ikke alt for stor

Ulemper

Kan ikke finde noget imod

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ultra soft SCF223/02 sut

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ultra soft SCF223/02 sut

20/12/2021

Danmark

Danmark

Såå blød

Jeg har valgt SCF223/02 ultra soft sutten, fordi min datter havde bruge for en ny sut. Jeg søgte en blød sut. Den er virkelige blød i kvaliteten, og der er blevet taget højde for babyens sutte behov. Jeg vil helt klart anbefale denne sut.

Fordeler

Så blød

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ultra soft SCF223/02 sut

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ultra soft SCF223/02 sut

13/12/2021

Danmark

Danmark

Fantastiske sutter

Vil anbefale disse sutter til alle små børn, de er dejlig bløde og laver ikke mærker som så mange andre sutter gør. De er nemme at rengøre, æsken kan komme i mikrobølgeovnen med lidt vand og sutterne i, plus æsken kan bruges til opbevaring af dem.

Fordeler

Er kun for dette produkt.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ultra soft SCF223/02 sut

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ultra soft SCF223/02 sut

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  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 8139 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2024. 

  1. Utviklet i samarbeid med helsepersonell og mødre

  2. Amerikanske forbrukertester fra 2016 og 2017 viser at 98 % av alle babyer tok de strukturerte Philips Avent-smokkene våre ultra air og ultra soft

  3. Av hygieniske årsaker bør du bytte ut smokker etter fire ukers bruk

  4. Verdens fremste smokkemerke

  5. Vårt utvalg støtter mødre og babyer ved hvert utviklingstrinn

  6. 85 % av mødre som svarte på undersøkelsen, syntes denne smokken føltes mykere enn åtte sammenlignbare modeller fra andre ledende merker, uavhengig undersøkelse, USA, feb. 2017