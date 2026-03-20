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Philips Avent SCF092/01 ultra soft pacifier
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SCF092/01
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Jeg har lest nyheter om smokker og BPA – hvordan bekrefter du at Philips Avent-smokkene er BPA-frie?
Er det trygt å bruke misfargede Philips Avent-produktdeler?
Slik slutter man bruk av Philips Avent-smokker
Slik fjerner du vann fra en Philips Avent-smokk
Er Philips Avent-retningslinjene for alder viktige?