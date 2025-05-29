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  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme
  • Støtter babyens individuelle drikkerytme

Philips Avent Natural ResponseGlassgavesett til nyfødt

SCD879/11

4.3
| (18) Anmeldelser | 94% anbefaler dette produktet
Støtter babyens individuelle drikkerytme
Natural Response-smokken frigjør melk bare når babyen drikker aktivt. Babyen kan drikke i sin egen rytme, som fra brystet, noe som gjør det enkelt å kombinere amming og flaskemating. Det er viktig å finne riktig smokk. Du finner mer informasjon nedenfor.
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

En flaskesmokk som fungerer som et bryst

Støtter babyens individuelle drikkerytme

  • Fem flasker

  • ultra soft-smokk

  • Flaskebørste

Flaskesmokken frigjør melk når babyen drikker aktivt

Flaskesmokken frigjør melk når babyen drikker aktivt

Natural Response flaskesmokken fungerer med babyens naturlige rytme, noe som gjør det enkelt å kombinere amming og mating med flaske. Flaskesmokken har en unik åpning som bare frigjør melk når babyen drikker aktivt. Når babyen stopper for å svelge og puste, stopper melken også.

Utformet for å redusere kolikk og ubehag

Utformet for å redusere kolikk og ubehag

Anti-kolikkventil som er utformet for å holde luft vekk fra magen til babyen under mating, noe som gir redusert kolikk og ubehag.

Å finne riktig smokk er viktig

Å finne riktig smokk er viktig

Vi lærer alle i vårt eget tempo. Å suge er en ferdighet, og noen babyer utvikler det raskere enn andre. Derfor kan noen babyer ha nyte av vår «Første gjennomstrømming»-smokk (Smokk 0) før du går videre til Natural Response-smokken. Bytt til «Første gjennomstrømming»-sokken når babyen din bruker mer enn 20 minutter på å drikke 50 ml ved bruk av Natural Response-smokker. Prøv en Natural Response-smokk med høyere gjennomstrømningshastighet dersom babyen din leker med smokken i stedet for å drikke eller virker frustrert. Kontakt helsepersonell hvis problemene med matingen vedvarer.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.3

av 5

18

Anmeldelser

94%

anbefaler dette produktet

3
2

29/05/2025

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Love these bottles!

This is the first time I have used glass bottles and I love them! Feels so much better using them compared to plastic ones, especially when sterilising them. The bottles don’t lose their colour and always look brand new. Would highly recommend these bottles.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response SCD878/11 Newborn Glass Gift Set

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response SCD878/11 Newborn Glass Gift Set

19/07/2023

Deutschland

Deutschland

Sehr gute Quailität

Ich finde die Glas Fläschchen einfach toll. Die Form sowie die 2 unterschiedlichen Größen sind sehr gut gemacht. Die Fläschchen sind aus Glas und absolut nicht rutschig sie bleiben auch nach dem spülen schön griffig. Ich persönlich finde es sehr gut das sie aus Glas sind denn sie ziehen so die Gerüche nicht an, egal ob von der Babymilch oder vom Spülmittel nach dem abwaschen. Die Plastikhaube die als Auslaufschutz dient ist auch sehr stabil und lässt sich dank der Einkerbung sehr leicht öffnen. Auf jeder Flasche sind die ml angegeben was das portionieren der Babynahrung erleichtert. Ich bin von diesem Fläschchen Set überzeugt da es mich von seiner Qualität her begeistert hat. Trotz das die Fläschchen aus Glas sind liegen sie nicht schwer in der Hand.

Fordeler

Da das Material Glas ist nimmt es keine Gerüche auf sowie es die Plsatikfläschchen tun.

Ulemper

Keine, alles bestens

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene

18/07/2023

Deutschland

Deutschland

Sehr gut

DasFlaschenSet Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas ist perfekt geeignet für unseren Kleinen , da es leider mit dem Stillen nach dem Kaiserschnitt nicht so richtig klappt , bin ich froh gleich diese Flaschen benutzt zu haben und damit ohne Probleme die erste aufregende Zeit mit dem Kleinen gemeistert habe. Ich kann die Fläschchen wärmsten empfehlen.

Fordeler

Größe, Sauger, Material

Ulemper

Keine

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene

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  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023. 

  1. 0 % BPA, i henhold til EU-forskrift 10/2011