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30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fem flasker
ultra soft-smokk
Flaskebørste
Natural Response flaskesmokken fungerer med babyens naturlige rytme, noe som gjør det enkelt å kombinere amming og mating med flaske. Flaskesmokken har en unik åpning som bare frigjør melk når babyen drikker aktivt. Når babyen stopper for å svelge og puste, stopper melken også.
Anti-kolikkventil som er utformet for å holde luft vekk fra magen til babyen under mating, noe som gir redusert kolikk og ubehag.
Vi lærer alle i vårt eget tempo. Å suge er en ferdighet, og noen babyer utvikler det raskere enn andre. Derfor kan noen babyer ha nyte av vår «Første gjennomstrømming»-smokk (Smokk 0) før du går videre til Natural Response-smokken. Bytt til «Første gjennomstrømming»-sokken når babyen din bruker mer enn 20 minutter på å drikke 50 ml ved bruk av Natural Response-smokker. Prøv en Natural Response-smokk med høyere gjennomstrømningshastighet dersom babyen din leker med smokken i stedet for å drikke eller virker frustrert. Kontakt helsepersonell hvis problemene med matingen vedvarer.
4.3
av 5
18
Anmeldelser
94%
anbefaler dette produktet
Sam789!
29/05/2025
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Love these bottles!
This is the first time I have used glass bottles and I love them! Feels so much better using them compared to plastic ones, especially when sterilising them. The bottles don’t lose their colour and always look brand new. Would highly recommend these bottles.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Natural Response SCD878/11 Newborn Glass Gift Set
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Natural Response SCD878/11 Newborn Glass Gift Set
Maya2023
19/07/2023
Deutschland
Del av opprykk
Sehr gute Quailität
Ich finde die Glas Fläschchen einfach toll. Die Form sowie die 2 unterschiedlichen Größen sind sehr gut gemacht. Die Fläschchen sind aus Glas und absolut nicht rutschig sie bleiben auch nach dem spülen schön griffig. Ich persönlich finde es sehr gut das sie aus Glas sind denn sie ziehen so die Gerüche nicht an, egal ob von der Babymilch oder vom Spülmittel nach dem abwaschen. Die Plastikhaube die als Auslaufschutz dient ist auch sehr stabil und lässt sich dank der Einkerbung sehr leicht öffnen. Auf jeder Flasche sind die ml angegeben was das portionieren der Babynahrung erleichtert. Ich bin von diesem Fläschchen Set überzeugt da es mich von seiner Qualität her begeistert hat. Trotz das die Fläschchen aus Glas sind liegen sie nicht schwer in der Hand.
Fordeler
Da das Material Glas ist nimmt es keine Gerüche auf sowie es die Plsatikfläschchen tun.
Ulemper
Keine, alles bestens
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene
charly2024
18/07/2023
Deutschland
Del av opprykk
Sehr gut
DasFlaschenSet Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas ist perfekt geeignet für unseren Kleinen , da es leider mit dem Stillen nach dem Kaiserschnitt nicht so richtig klappt , bin ich froh gleich diese Flaschen benutzt zu haben und damit ohne Probleme die erste aufregende Zeit mit dem Kleinen gemeistert habe. Ich kann die Fläschchen wärmsten empfehlen.
Fordeler
Größe, Sauger, Material
Ulemper
Keine
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Natural Response SCD878/11 Kleines Flaschen-Set aus Glas für Neugeborene
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023.
0 % BPA, i henhold til EU-forskrift 10/2011