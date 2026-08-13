Betal senere med Klarna
100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Babymonitorer og -termometere
Alle serier
Philips Avent Video Baby Monitor Førsteklasses
Støtte
SCD863/26
Gå til butikk
Logg på eller opprett en konto
Du har øyeblikkelig tilgang til bruksanvisninger, skreddersydd støtte med mer. I tillegg er det raskt og enkelt.
Brukerhåndbok
EU-samsvarserklæring - English (US)
Alle (1)
Kan jeg koble babykameraet til en foreldreenhet på en annen babymonitor?
Forbindelsen går ofte tapt mellom babyenheten og foreldreenheten
Se garantivilkårene og begynn en produktutveksling og -reparasjon
Garanti
Garantivilkår for produkter
Service og bytte
Få det ødelagte produktet reparert eller byttet ut
Ta kontakt med Philips
Vi hjelper deg gjerne