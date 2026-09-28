Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Hold deg nær babyen
Philips Avent-babyvideoskjerm holder deg i nærheten med en levende 4,5-tommers skjerm, batteri som varer hele natten, toveis lyd og nattsyn. Du trenger ikke internett. Du får én enkel, sikker tilkobling.
4,5-tommers skjerm med høy oppløsning
HD-kamera
DEKRA-sertifisert cybersikkerhet
Tilkobling uten internett
Få mest mulig ut av babyens høneblund når du vet at du kan ta en sniktitt med klare detaljer når som helst. Den krystallklare skjermen på 4,5 tommer gir deg også følelsen av å være nære og tilkoblet.
I svakt lys bytter HD-kameraet automatisk til nattsyn, slik at du alltid kan se den lille klart. Vil du se det søvnige smilet? Bruk 4x zoom.
Skjermen er DEKRA-sertifisert, noe som betyr at den oppfyller verdens høyeste sikkerhetsstandarder – slik at hvert øyeblikk med den lille er helt sikkert og privat.
4.7
av 5
20
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Serlis
28/09/2026
Sverige
Del av opprykk
Bra monitor!
Jag har använt Philips Avent SCD871/26 till min bebis och är överlag mycket nöjd. Det är en pålitlig babyvakt som fungerar bra i vardagen och gör det enkelt att hålla koll på barnet från ett annat rum. Fördelar: - Tydlig bild och lagom stor skärm. - Fungerande ljud som gör det enkelt att höra barnet. - Bra musikfunktion som kan användas för att trösta barnet. - Enkel att använda. - Kräver varken wifi eller internetuppkoppling, vilket känns tryggt ur integritetssynpunkt. En särskilt uppskattad fördel är att babyvakten fungerar utan internet. Det ger ett extra lager av trygghet, eftersom man slipper oroa sig för uppkoppling och integritet när man övervakar sitt barn. Nackdelen är att batteritiden kunde ha varit bättre, särskilt när skärmen används mycket. Det är dock en mindre svaghet i förhållande till produktens övriga fördelar. Jag hade också önskat ett ställ som kan fästas på sängen för tydligare övervakning. Jag är sammanfattningsvis mycket nöjd med Philips Avent SCD871/26 och använder den varje dag. Den är enkel, trygg och pålitlig, och jag kan absolut rekommendera den till andra föräldrar.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Video Baby Monitor SCD871 Premium
Date of Use 2026-09-20
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Video Baby Monitor SCD871 Premium
Date of Use 2026-09-20
MG08
25/09/2026
Sverige
Del av opprykk
Toppen kamera utan wifi!
Jag är väldigt nöjd med Philips Avent Baby Monitor (SCD871) och använder den dagligen. Det jag uppskattar mest är den tydliga bilden och att det fungerar bra även när det är mörkt i rummet. Det är väldigt skönt att kunna se och höra barnet utan att behöva gå in i rummet varje gång jag undrar om bebisen fortfarande sover. Den är enkel att komma igång med och har blivit en självklar del av min vardag, framför allt vid läggning och dagsvilan. Jag tycker också att skärmen är smidig att ha med sig runt i hemmet och att räckvidden fungerar utmärkt för mina behov. Kameran kommer dessutom med en liten väska som är praktisk att ta med under resan. Eftersom jag reser mycket är det perfekt att enkelt kunna ta med kameran och använda den på hotellrummet utan att behöva oroa mig för wifi. En väldigt genomtänkt, pålitlig och prisvärd produkt som jag absolut skulle rekommendera till andra föräldrar.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Video Baby Monitor SCD871 Premium
Date of Use 2026-09-25
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Video Baby Monitor SCD871 Premium
Date of Use 2026-09-25
Miirree1
23/09/2026
Sverige
Del av opprykk
Känns trygg och enkel i vardagen
Jag är verkligen nöjd med denna baby monitor och tycker att den har fungerat väldigt bra i vardagen. Det känns tryggt att kunna ha koll på barnet även när man befinner sig i ett annat rum. Bilden är tydlig och ljudet är bra, så det är enkelt att se och höra vad som händer. Även mörkerseendet fungerar bra och gör att man kan se barnet tydligt på natten utan att behöva gå in och tända lampan. Jag tycker också mycket om att den har en egen skärm, eftersom man inte behöver använda mobilen för att hålla koll. Skärmen är enkel att använda och det är smidigt att kunna se bilden direkt. Räckvidden har fungerat bra för oss och anslutningen känns stabil. Eco-läget är också praktiskt eftersom skärmen inte behöver vara igång hela tiden när barnet sover lugnt. En annan sak jag uppskattar är att den känns genomtänkt och enkel att använda utan en massa krångliga funktioner. Batteriet i föräldraenheten håller bra och det är smidigt att kunna ta med sig skärmen mellan olika rum. Det enda jag egentligen kan komma på som en nackdel är att kameran behöver vara ansluten till el, vilket gör att man inte kan flytta den helt fritt utan att tänka på var det finns ett uttag. I övrigt tycker jag att det är en väldigt bra och pålitlig baby monitor som gör det mycket enklare att känna sig trygg när barnet sover. Jag skulle absolut rekommendera den till andra föräldrar.
Fordeler
Tydlig bild och bra ljud, bra mörkerseende, lång räckvidd och stabil anslutning. Enkel att använda och smidigt med en egen skärm. Eco-läget är praktiskt och batteriet håller bra. Känns trygg och pålitlig när barnet sover.
Ulemper
Kameran behöver vara ansluten till el hela tiden, vilket gör att man inte kan flytta den helt fritt. Det hade också varit bra om kameran hade lite fler möjligheter att justera vinkel och placering.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Video Baby Monitor SCD871 Premium
Date of Use 2026-09-16
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Video Baby Monitor SCD871 Premium
Date of Use 2026-09-16
Basert på en nettbasert tilfredshetsundersøkelse som ble gjennomført globalt blant 10 109 brukere av merker og produkter innen mor- og barnepleie i 2023.