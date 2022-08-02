Vi har under en tid testat denna babymonitor och är väldigt glada att äntligen ha en enhet som hjälper oss i vardagen. Under tiden vi hade vårt första barn använde vi oss av en monitor som endast reagerade på ljud. Vi upplevde inte att denna gav oss så mycket, vilket gjorde att den mest blev liggandes. Efter att ha använt denna monitor så kan vi säga att det är ett ovärderligt verktyg för att hålla koll på ens bebis, känna en trygghet i att veta att bebisen mår bra, samt kunna leva en vardag utan stress för att vara för långt ifrån bebisen. Helt enkelt en produkt för alla föräldrar! Det jag och min sambo upplever som mest positivt med enheten är att man får såväl ljud- som bildrespons från barnet, vilket leder till att man känner en stor trygghet. Det är också skönt att kunna se vad bebisen gör hela tiden utan att behöva gå in och störa den i rummet. Ljudresponsen fungerar väl. Vi har använt den under förhållanden som annars gjort det svårt att höra bebisen, men då babymonitorn reagerar på ljud och tänder upp skärmen när något händer inne hos bebisen, har vi kunnat göra det som annars hade varit svårt. Att man kan kommunicera med barnet genom intercomfunktionen är också grymt, exempelvis när man sitter utomhus och barnet ligger inne och sover. Vi är också positivt överraskade av bildkvalitet, trots att skärmen vid första anblick känns gammaldags i jämförelse med exempelvis telefoner och surfplattor. Detta gäller såväl i ljusa förhållanden som i mörka. Trots att vårt barn sover i totalt mörker så har vi ändå kunnat se allt som händer i sängen – mycket bra!!! Babymonitorn har ett flertal lägen, däribland ett videoläge, ett ljudläge och ett ecoläge som gör att skärmen vaknar till liv när den uppfattar ljud i rummet. Vi har även använt denna inne hos vår tvååring som precis börjat sova i ett eget rum. Att kunna slå över till ecoläget har då varit toppen eftersom den nedsläckta skärmen inte stör inne hos oss, samtidigt som man kan reagera även på ljuset när något händer inne hos barnet och skärmen tänds upp. Under natten har vi också kunnat testa batteritiden som ska vara i upp till 12 timmar. När vi använt den i ecoläget har vi använt knappt hälften av batteriet under ca 9 timmar. Vår upplevelse är till största del mycket positiv. Det finns dock några punkter vi upplever som negativa och vill lyfta. Till att börja med är det synd att inte både kamera och föräldraenheten drivs på batteri. Det finns också möjlighet att spela ljud och musik genom enheten inne hos barnet. Tyvärr upplever vi att högtalarens kvalitet inte var mjuk nog för att vara lugnande, utan istället hade motsatt effekt. Den sista punkten rör instruktionsmanualen som medföljer. Denna består endast av bilder, vilket vi upplevde var lite rörigt. Till exempel blir förklaringarna till de olika lägena otydlig. Trots dessa små negativa punkter så är vi supernöjda med babymonitorn som hjälp oss enormt i vardagen. Vi har redan rekommenderat den till vänner som snart får barn.