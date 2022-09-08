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Utgått
SBM100GRY/00
Alt-i-ett bærbar høyttaler
Nyt musikk via alt-i-ett bærbar høyttaler fra Philips. Spill av favorittmusikken din via MicroSD-kort-/aux-in-tilkobling. Høyttaleren med wOOx™-teknologi er kompakt og leveres med oppladbart batteri og i flere farger.
Grå
Dette anlegget har en total utgangseffekt på 1,5 W RMS. RMS står for Root Mean Square, som er en vanlig måleenhet for lydeffekt, eller den elektriske effekten som overføres fra en lydforsterker til en høyttaler, og denne måles i watt. Mengden elektrisk effekt som sendes til høyttaleren, og høyttalerens følsomhet, avgjør hvilken lydeffekt som genereres. Jo høyere wattforbruket er, desto bedre lydeffekt kommer ut av høyttaleren.
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