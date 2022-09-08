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Utgått

Bærbar høyttaler

SBM100GRY/00

Alt-i-ett bærbar høyttaler

Nyt musikk via alt-i-ett bærbar høyttaler fra Philips. Spill av favorittmusikken din via MicroSD-kort-/aux-in-tilkobling. Høyttaleren med wOOx™-teknologi er kompakt og leveres med oppladbart batteri og i flere farger.

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Alt-i-ett bærbar høyttaler

  • Grå

1,5 W RMS utgangseffekt

Dette anlegget har en total utgangseffekt på 1,5 W RMS. RMS står for Root Mean Square, som er en vanlig måleenhet for lydeffekt, eller den elektriske effekten som overføres fra en lydforsterker til en høyttaler, og denne måles i watt. Mengden elektrisk effekt som sendes til høyttaleren, og høyttalerens følsomhet, avgjør hvilken lydeffekt som genereres. Jo høyere wattforbruket er, desto bedre lydeffekt kommer ut av høyttaleren.

Kompakt og mobil

Innebygd oppladbart batteri

Tekniske spesifikasjoner

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