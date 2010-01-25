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Utgått

Høyttalerdokking

SBD7000/10

3

| (2) Anmeldelser

Rock'n roll

Hør på musikk og se på film på iPhone med SBD7000. Du trenger bare å rotere dokkingstasjonen for å se på video og høyttalerne bytter samtidig for optimal stereolyd. Skjermingsteknologi for mobiltelefon gir lyd uten statisk forstyrrelse.

Se alle fordeler

Rullende høyttalerdokking for iPhone

Rock'n roll

Med AC-adapteren kan du starte opp hjemme.

Bruk høyttalerne med en AC-adapter for å høre på musikken hjemme

Klasse D digital forsterker for kvalitetslyd

Klasse D digital forsterker tar et analogt signal, konverterer det til et digitalt signal og forsterker deretter signalet digitalt. Signalet går deretter inn i et demoduleringsfilter som produserer den endelige lyden. Den forsterkede digitale lyden har alle fordelene ved digital lyd, inkludert bedre lydkvalitet. I tillegg har klasse D digital forsterker mer enn 90 % høyere effektivitet enn vanlige AB-forsterkere. Denne høye effektiviteten gir en kraftig forsterker som tar liten plass.

Dynamisk bassforsterking som forsterker de lave tonene elektronisk

Dynamisk bassforsterking som forsterker de lave tonene elektronisk

Aktiver dynamisk bassforsterking (DBB) for å forsterke de lave bassfrekvensene elektronisk slik at lydgjengivelsen blir konsistent, spesielt når høyttalervolumet er skrudd ned. Bassen høres imponerende ut hele tiden.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.0

av 5

2

Anmeldelser

5
4
2
1

25/01/2010

France

France

Denne omtalen gjelder SBD7000 Station d'accueil

Denne omtalen gjelder SBD7000 Station d'accueil

25/01/2010

Nederland

Nederland

Denne omtalen gjelder SBD7000 Luidsprekerstation

Denne omtalen gjelder SBD7000 Luidsprekerstation

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