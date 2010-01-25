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Utgått
SBD7000/10
Rock'n roll
Hør på musikk og se på film på iPhone med SBD7000. Du trenger bare å rotere dokkingstasjonen for å se på video og høyttalerne bytter samtidig for optimal stereolyd. Skjermingsteknologi for mobiltelefon gir lyd uten statisk forstyrrelse.
Bruk høyttalerne med en AC-adapter for å høre på musikken hjemme
Klasse D digital forsterker tar et analogt signal, konverterer det til et digitalt signal og forsterker deretter signalet digitalt. Signalet går deretter inn i et demoduleringsfilter som produserer den endelige lyden. Den forsterkede digitale lyden har alle fordelene ved digital lyd, inkludert bedre lydkvalitet. I tillegg har klasse D digital forsterker mer enn 90 % høyere effektivitet enn vanlige AB-forsterkere. Denne høye effektiviteten gir en kraftig forsterker som tar liten plass.
Aktiver dynamisk bassforsterking (DBB) for å forsterke de lave bassfrekvensene elektronisk slik at lydgjengivelsen blir konsistent, spesielt når høyttalervolumet er skrudd ned. Bassen høres imponerende ut hele tiden.
3.0
av 5
2
Anmeldelser
test3433
25/01/2010
France
Denne omtalen gjelder SBD7000 Station d'accueil
Denne omtalen gjelder SBD7000 Station d'accueil
BrianFelegy2
25/01/2010
Nederland
Denne omtalen gjelder SBD7000 Luidsprekerstation
Denne omtalen gjelder SBD7000 Luidsprekerstation