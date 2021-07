Rask og pålitelig temperaturmåling i løpet av sekunder

Aldri for varm, aldri for kald – det digitale termometeret forteller deg raskt om det er trygt å drikke melken eller spise maten. Du trenger ikke lenger gjette deg til om flasken eller glasset er passe varmt, og det er en fin metode for å sjekke om maten fremdeles er varm nok etter at du har tatt en pause i matingen.