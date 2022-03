PC-programvare til å opprette ditt eget brukergrensesnitt

PC-programvare følger med slik at du kan tilpasse brukergrensesnittet på fjernkontrollen, f.eks. for å opprette dine egne skjermbilder og definere et personlig utseende. Når du har installert programvaren og opprettet brukergrensesnittet, laster du det ned til fjernkontrollen, enten via RS232, USB, eller trådløst.