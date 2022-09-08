ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

  • Enkeltbilde av produkt
  • Emballasjebilde
  • Enkeltbilde av produkt
  • Emballasjebilde

Utgått

Hodetelefon med nakkebøyle

SBCHJ055/00

Nyskapning for idrettsutøvere

Skikkelig treningsutstyr for ørene. Idrettsutøvere verden over roser Duro for sin komfort, lyd og stil. Populære Duro med høy ytelse og i nakkebøyleutførelse sitter godt, gir flott lyd og har svettebestandige øreputer.

Se alle fordeler

Justerbare sportshodetelefoner

Nyskapning for idrettsutøvere

En 1,2 m lang ledning som er ideell for utendørs bruk

En ideell ledningslengde som gir deg frihet til å ha lydenheten hvor du vil.

30 mm-høyttalerdriver med stor lydytelse

Kompakt for brukskomfort, men likevel stor nok til å gi klar, kraftig lyd. Denne 30 mm-høyttalerdriveren har perfekt størrelse for en forvrengningsfri lydopplevelse.

CCAW (Copper Cladded Aluminium Wire) forbedrer lydkvaliteten

Ved å bruke CCAW (kobberdekket aluminiumstråd) av topp kvalitet i talespolen på hodetelefondriveren forbedres lydkvaliteten betraktelig.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta kampanjekommunikasjon – basert på preferanser og forbrukeratferd – om produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer fra Philips. Du kan enkelt avslutte abonnementet når som helst.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.