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SBCHJ055/00
Nyskapning for idrettsutøvere
Skikkelig treningsutstyr for ørene. Idrettsutøvere verden over roser Duro for sin komfort, lyd og stil. Populære Duro med høy ytelse og i nakkebøyleutførelse sitter godt, gir flott lyd og har svettebestandige øreputer.
En ideell ledningslengde som gir deg frihet til å ha lydenheten hvor du vil.
Kompakt for brukskomfort, men likevel stor nok til å gi klar, kraftig lyd. Denne 30 mm-høyttalerdriveren har perfekt størrelse for en forvrengningsfri lydopplevelse.
Ved å bruke CCAW (kobberdekket aluminiumstråd) av topp kvalitet i talespolen på hodetelefondriveren forbedres lydkvaliteten betraktelig.
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