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Utgått

Hodetelefoner med ørebøyle

SBCHJ030/00

Nyskapning for idrettsutøvere

Stereolyden har akkurat fått et nytt image. Vapor Flight sportshodetelefoner har en ny, radikal design beregnet på musikkavhengige idrettsutøvere. De er små, lette og kan justeres i tre retninger for alle slags ører.

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Sportshodetelefon med justering i tre retninger

Nyskapning for idrettsutøvere

En 1,2 m lang ledning som er ideell for utendørs bruk

En ideell ledningslengde som gir deg frihet til å ha lydenheten hvor du vil.

En 15 mm høyttalerdriver som optimaliserer brukskomforten

En 15 mm høyttalerdriver som optimaliserer brukskomforten

Liten nok for optimal brukskomfort og stor nok til å gi klar, forvrengningsfri lyd. Denne 15 mm høyttalerdriveren har ideell størrelse for en god lydopplevelse.

3-veis justering for personlig komfort og stabilitet

Personlig tilpasning og optimal stabilitet, selv når du er aktiv eller på farten. Med 3-veis justering er komforten garantert.

Tekniske spesifikasjoner

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