Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
SBCHJ030/00
Nyskapning for idrettsutøvere
Stereolyden har akkurat fått et nytt image. Vapor Flight sportshodetelefoner har en ny, radikal design beregnet på musikkavhengige idrettsutøvere. De er små, lette og kan justeres i tre retninger for alle slags ører.
En ideell ledningslengde som gir deg frihet til å ha lydenheten hvor du vil.
Liten nok for optimal brukskomfort og stor nok til å gi klar, forvrengningsfri lyd. Denne 15 mm høyttalerdriveren har ideell størrelse for en god lydopplevelse.
Personlig tilpasning og optimal stabilitet, selv når du er aktiv eller på farten. Med 3-veis justering er komforten garantert.
Anmeldelser