Gled deg over opptil 6 timer musikkavspilling

Dans til et endeløst utvalg låter på GoGEAR-spilleren. Det finnes et kompakt innebygd og oppladbart batteri som gir deg strøm i lang tid. Du får opptil 6 timer med kontinuerlig musikkavspilling på én enkelt lading. Bare koble spilleren til datamaskinen via direkte USB for å lade den, uten at du trenger kabler. Så enkelt er det.