Perfeksjon i hvert drag

Vil du ha den mest avanserte, innovative teknologien innen barbering? Da er Philips serie med barbermaskiner 9000 perfekt for deg! Philips patenterte barberingssystem V-Track, er utformet for å effektivt fange opp skjeggstrå som vokser i forskjellige retninger og løfter i tillegg opp skjeggstrået en anelse før det kuttes. Det er ikke mulig å få en tettere og jevnere barbering. Barberhodene er fleksible og beveger seg i 8 retninger, dermed tilpasser de seg til ansiktskonturene. Fleksible innstillinger gjør at du også kan skreddersy din egen barbering etter intensitet/sensitivitet Se alle fordeler