SkinGlide-ringer med mikropartikler som gir en myk, friksjonsfri barbering

De beskyttende SkinGlide-ringene rundt skjæreelementet reduserer friksjonen mot huden og gir maksimal hudkomfort. Ringene har et patentert belegg bestående av flere tusen pulveraktige kuler. Det gjør at barbermaskinen glir lett over huden og reduserer risikoen for hudirritasjon.