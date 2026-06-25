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Shaver 3000 Series Våt og tørr elektrisk barbermaskin
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S3342/13
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Hva betyr symbolene på Philips-barbermaskinen?
Kan jeg bytte ut batteriet på Philips-barbermaskinen min?
Hvilken type skum eller gel kan jeg bruke med Philips-barbermaskinen?
Kan jeg lade Philips-barbermaskinen etter hver barbering?
Hvordan får jeg best resultatet med Philips-barbermaskinen?
Shaver series 3000Skjærehoder
HQ87 USB veggadapter
USB-kabel
Shaver series 3000Beskyttende deksel
Shaver series 3000Brakett
Shaver series 3000Veske
Shaver 3000 SeriesLadestativ
Holderamme for skjærehoder
Philips-barbermaskinen lader ikke
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