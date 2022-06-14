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  • Gled deg over hygienisk barbering hver dag
  • Gled deg over hygienisk barbering hver dag
  • Gled deg over hygienisk barbering hver dag
  • Gled deg over hygienisk barbering hver dag
  • Gled deg over hygienisk barbering hver dag
  • Gled deg over hygienisk barbering hver dag
  • Gled deg over hygienisk barbering hver dag
  • Gled deg over hygienisk barbering hver dag
  • Gled deg over hygienisk barbering hver dag
  • Gled deg over hygienisk barbering hver dag

AccessoriesQuick Clean-pod

QCP10/01

3.8
| (67) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produktet
Gled deg over hygienisk barbering hver dag
Hvis du bruker Quick Clean-pod etter hver barbering, holder barbermaskinen seg som ny. Den fjerner løse hår og gjør at barbermaskinen holder seg ti ganger renere sammenlignet med bare å bruke vann*
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Dette produktet

Accessories Quick Clean-pod

Accessories
Quick Clean-pod

469,00 kr

  • Shaver series 7000, 5000

    Shaver series 7000, 5000
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Dyp rengjøring på bare ett minutt

Gled deg over hygienisk barbering hver dag

  • Dyp rengjøring på bare ett minutt

  • Aktivt smøremiddel

  • Forfriskende duft

  • Hudvennlig formel

Philips' eksklusive hygieniske formel + filter med flere lag

Philips' eksklusive hygieniske formel + filter med flere lag

Philips' eksklusive hygieniske formel kombinert med et filter med flere lag fjerner klippet hår effektivt og gjør at barbermaskinen holder seg ti ganger renere i motsetning til hvis du brukte bare vann*

En ren barbering med en forfriskende duft

En ren barbering med en forfriskende duft

Rensekassettens spesielle duft lukter godt og gir deg en ren følelse når du barberer deg.

En kassett er effektiv i opptil tre måneder

En kassett er effektiv i opptil tre måneder

Hver Philips-rensekassett er effektiv i omtrent 30 rensesykluser med daglig bruk og opptil tre måneder med ukentlig bruk. Det er en hel sesong med ren og hygienisk barbering.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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3.8

av 5

67

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produktet

14/06/2022

Norge

Norge

God rensevæske

Dette produktet er veldig egnet til å rense barbermaskinen. Beholderen med rensevæske er lett å skifte ut i tide med «GroomTribe» applikasjonen for iPhone.

Fordeler

Rensevæske for 30 dager samlet i en beholder.

Ulemper

Beholderen inneholder alt smusset fra barberingene.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder CC12/50 Quick Clean Pod-kassett

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder CC12/50 Quick Clean Pod-kassett

09/08/2023

Sverige

Sverige

Rakapparaten rengöres mycket enkelt och snabbt

Rakapparaten rengöres mycket enkelt och snabbt i denna Quick Clean Pod-patron som också håller den fräsch så att den luktar gott efter sin rengöring.

Fordeler

Snabbt och enkelt.

Ulemper

Inga än så länge.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder CC13/50 Quick Clean Pod-patron

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder CC13/50 Quick Clean Pod-patron

07/05/2026

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant blade cleaning concept

Brilliant system cleans really well can't recommend this strongly enough superb system. Only issue is getting hold of the cartridges & being sure your buying the correct one.

Fordeler

Fantastic

Ulemper

Getting hold of wash cartridges for 9000i razor

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Philips Quick Clean Pod Cartridge CC13/50 3-pack cleaning cartridges for electric shaver heads

Date of Use 2026-05-07

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Philips Quick Clean Pod Cartridge CC13/50 3-pack cleaning cartridges for electric shaver heads

Date of Use 2026-05-07

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Ansvarsfraskrivelser

  1. sammenligning av barberavfall etter bruk av rengjøringsmiddel kontra vann i kassetten