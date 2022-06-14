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Dette produktet
Accessories
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Shaver series 7000, 5000
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S5887/13
S5887/35
S5889/11
S5898/25
S7886/55
S7887/35
S7887/55
S7887/63
S9980/59
S9980/74
Dyp rengjøring på bare ett minutt
Aktivt smøremiddel
Forfriskende duft
Hudvennlig formel
Philips' eksklusive hygieniske formel kombinert med et filter med flere lag fjerner klippet hår effektivt og gjør at barbermaskinen holder seg ti ganger renere i motsetning til hvis du brukte bare vann*
Rensekassettens spesielle duft lukter godt og gir deg en ren følelse når du barberer deg.
Hver Philips-rensekassett er effektiv i omtrent 30 rensesykluser med daglig bruk og opptil tre måneder med ukentlig bruk. Det er en hel sesong med ren og hygienisk barbering.
3.8
av 5
67
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produktet
CC12/50
14/06/2022
Norge
God rensevæske
Dette produktet er veldig egnet til å rense barbermaskinen. Beholderen med rensevæske er lett å skifte ut i tide med «GroomTribe» applikasjonen for iPhone.
Fordeler
Rensevæske for 30 dager samlet i en beholder.
Ulemper
Beholderen inneholder alt smusset fra barberingene.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CC12/50 Quick Clean Pod-kassett
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CC12/50 Quick Clean Pod-kassett
Crille53
09/08/2023
Sverige
Rakapparaten rengöres mycket enkelt och snabbt
Rakapparaten rengöres mycket enkelt och snabbt i denna Quick Clean Pod-patron som också håller den fräsch så att den luktar gott efter sin rengöring.
Fordeler
Snabbt och enkelt.
Ulemper
Inga än så länge.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CC13/50 Quick Clean Pod-patron
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CC13/50 Quick Clean Pod-patron
Ian M B
07/05/2026
United Kingdom
Brilliant blade cleaning concept
Brilliant system cleans really well can't recommend this strongly enough superb system. Only issue is getting hold of the cartridges & being sure your buying the correct one.
Fordeler
Fantastic
Ulemper
Getting hold of wash cartridges for 9000i razor
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Philips Quick Clean Pod Cartridge CC13/50 3-pack cleaning cartridges for electric shaver heads
Date of Use 2026-05-07
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Philips Quick Clean Pod Cartridge CC13/50 3-pack cleaning cartridges for electric shaver heads
Date of Use 2026-05-07
sammenligning av barberavfall etter bruk av rengjøringsmiddel kontra vann i kassetten