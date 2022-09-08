OptimalTemp-teknologi, garantert ingen svimerker

Det blir garantert ingen svimerker på alle strykbare materialer, takket være OptimalTemp-teknologien, uavhengig av dampinnstillingen du velger. Stryk alle typer plagg fra en silkebluse til en bomullsskjorte med trygghet. Vi garanterer at dampgeneratoren aldri vil forårsake svimerker på strykbare materialer, selv når strykejernet står uten tilsyn. Du kan trygt la det hvile på klærne eller strykebrettet.