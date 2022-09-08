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  • Den kraftigste dampgeneratoren*
  • Den kraftigste dampgeneratoren*
  • Den kraftigste dampgeneratoren*
  • Den kraftigste dampgeneratoren*
  • Den kraftigste dampgeneratoren*
  • Den kraftigste dampgeneratoren*
  • Den kraftigste dampgeneratoren*
  • Den kraftigste dampgeneratoren*
  • Den kraftigste dampgeneratoren*
  • Den kraftigste dampgeneratoren*
  • Den kraftigste dampgeneratoren*
  • Den kraftigste dampgeneratoren*

PerfectCare dampgenerator i 8000-serienTøypleie

PSG8300/20

Den kraftigste dampgeneratoren*
Den nye 8000 Series er den kraftigste dampgeneratoren på markedet, og tilpasser seg strykehastigheten din med smart AI-bevegelse. OptimalTemp-teknologi garanterer at det ikke blir brent på alle strykbare tekstiler. Stryking har aldri vært enklere!
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AI-sensor som tilpasser dampen til strykehastigheten

Den kraftigste dampgeneratoren*

  • Opptil 215 g/min damp og dampstøt på 850 g

  • OptimalTEMP. Garantert ingen svimerker for alle plagg

  • Intelligent automatisk damp med bevegelsessensor

  • 1 time stryking med stor vannbeholder på 1,4 liter

  • Enkelt avkalkningssystem for enkelt vedlikehold

Turbopower-dampmotor for kraftig damp

Turbopower-dampmotor for kraftig damp

TurboPower-dampmotoren gir en forbedret strykeopplevelse; kraftigere dampflyt uten avbrudd. Turbopower-motoren reduserer de våte flekkene på plaggene under strykingen*. Klar for klesskapet uten å vente på tørking.

OptimalTemp-teknologi, garantert ingen svimerker

OptimalTemp-teknologi, garantert ingen svimerker

Det blir garantert ingen svimerker på alle strykbare materialer, takket være OptimalTemp-teknologien, uavhengig av dampinnstillingen du velger. Stryk alle typer plagg fra en silkebluse til en bomullsskjorte med trygghet. Vi garanterer at dampgeneratoren aldri vil forårsake svimerker på strykbare materialer, selv når strykejernet står uten tilsyn. Du kan trygt la det hvile på klærne eller strykebrettet.

Intelligent automatisk damp for uanstrengt stryking

Intelligent automatisk damp for uanstrengt stryking

Smart AI-bevegelsessensorteknologi gjenkjenner når strykejernet beveger seg over klærne dine og slipper automatisk ut kraftig damp. Nyt uanstrengt og rask stryking mens strykejernet gjør dampjobben for deg.

Tekniske spesifikasjoner

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Dampnivå (norm. IEC60311) vs. andre dampgeneratorer; juni 2025.

  2. vs. PSG8000S

  3. Sammenlignet med MAX-modus

  4. Test utført av ekstern organisasjon etter bakterietypene E. coli 8739, gule stafylokokker ATCC 6538 og Candida albicans ATCC 10231 med ett minutts damptid.