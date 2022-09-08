Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
PSG8300/20
Opptil 215 g/min damp og dampstøt på 850 g
OptimalTEMP. Garantert ingen svimerker for alle plagg
Intelligent automatisk damp med bevegelsessensor
1 time stryking med stor vannbeholder på 1,4 liter
Enkelt avkalkningssystem for enkelt vedlikehold
TurboPower-dampmotoren gir en forbedret strykeopplevelse; kraftigere dampflyt uten avbrudd. Turbopower-motoren reduserer de våte flekkene på plaggene under strykingen*. Klar for klesskapet uten å vente på tørking.
Det blir garantert ingen svimerker på alle strykbare materialer, takket være OptimalTemp-teknologien, uavhengig av dampinnstillingen du velger. Stryk alle typer plagg fra en silkebluse til en bomullsskjorte med trygghet. Vi garanterer at dampgeneratoren aldri vil forårsake svimerker på strykbare materialer, selv når strykejernet står uten tilsyn. Du kan trygt la det hvile på klærne eller strykebrettet.
Smart AI-bevegelsessensorteknologi gjenkjenner når strykejernet beveger seg over klærne dine og slipper automatisk ut kraftig damp. Nyt uanstrengt og rask stryking mens strykejernet gjør dampjobben for deg.
Anmeldelser
Dampnivå (norm. IEC60311) vs. andre dampgeneratorer; juni 2025.
vs. PSG8000S
Sammenlignet med MAX-modus
Test utført av ekstern organisasjon etter bakterietypene E. coli 8739, gule stafylokokker ATCC 6538 og Candida albicans ATCC 10231 med ett minutts damptid.