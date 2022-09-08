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  • Praktisk og kraftig
  • Praktisk og kraftig
  • Praktisk og kraftig
  • Praktisk og kraftig
  • Praktisk og kraftig
  • Praktisk og kraftig
  • Praktisk og kraftig
  • Praktisk og kraftig
  • Praktisk og kraftig

7000 SeriesPerfectCare dampgenerator

PSG7200/20

Praktisk og kraftig
Den nye PerfectCare 7000-serien er designet for komfort og bekvemmelighet. Det lette strykejernet som er enkelt å håndtere avgir kraftig damp for å oppnå flotte resultater raskt. Med OptimalTEMP-teknologi blir det garantert ingen svimerker på alle strykbare materialer.
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Enkel stryking. Fantastiske resultater.

Praktisk og kraftig

  • Vertikal damping for gardiner og opphengte klær

  • OptimalTEMP. Garantert ingen svimerker for alle plagg

  • Damp- og dampstøt på opptil 160 g/min på 600 g

  • 1 time stryking med stor vannbeholder på 1,5 liter

Turbopower-dampmotor for kraftig damp

Turbopower-dampmotor for kraftig damp

TurboPower-dampmotoren gir en forbedret strykeopplevelse; kraftigere dampflyt uten avbrudd. Turbopower-motoren reduserer de våte flekkene på plaggene under strykingen*. Klar for klesskapet uten å vente på tørking.

SteamGlide Elite-strykesåle sørger for at strykejernet glir optimalt

SteamGlide Elite-strykesåle sørger for at strykejernet glir optimalt

SteamGlide Elite er vår nyeste og mest avanserte teknologi for den ultimate glideytelsen og utmerket ripemotstand. Avansert nano-titanlag gir overlegen glideytelse på alle plagg for de raskeste resultatene.

Avtakbar, stor vannbeholder på 1,5 l for enkel påfylling

Avtakbar, stor vannbeholder på 1,5 l for enkel påfylling

Opptil 1 time uavbrutt stryking takket være en stor vannbeholder på 1,5 liter. Når vannbeholderen er tom, vil du bli påminnet av lyd- og lysindikatorene om å fylle på, som du enkelt kan gjøre i springen gjennom den store påfyllingsdøren.

Tekniske spesifikasjoner

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  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. vs. PSG8000S

  2. Sammenlignet med MAX-modus

  3. Test utført av ekstern organisasjon etter bakterietypene E. coli 8739, gule stafylokokker ATCC 6538 og Candida albicans ATCC 10231 med ett minutts damptid.