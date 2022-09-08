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PSG7200/20
Vertikal damping for gardiner og opphengte klær
OptimalTEMP. Garantert ingen svimerker for alle plagg
Damp- og dampstøt på opptil 160 g/min på 600 g
1 time stryking med stor vannbeholder på 1,5 liter
TurboPower-dampmotoren gir en forbedret strykeopplevelse; kraftigere dampflyt uten avbrudd. Turbopower-motoren reduserer de våte flekkene på plaggene under strykingen*. Klar for klesskapet uten å vente på tørking.
SteamGlide Elite er vår nyeste og mest avanserte teknologi for den ultimate glideytelsen og utmerket ripemotstand. Avansert nano-titanlag gir overlegen glideytelse på alle plagg for de raskeste resultatene.
Opptil 1 time uavbrutt stryking takket være en stor vannbeholder på 1,5 liter. Når vannbeholderen er tom, vil du bli påminnet av lyd- og lysindikatorene om å fylle på, som du enkelt kan gjøre i springen gjennom den store påfyllingsdøren.
Anmeldelser
vs. PSG8000S
Sammenlignet med MAX-modus
Test utført av ekstern organisasjon etter bakterietypene E. coli 8739, gule stafylokokker ATCC 6538 og Candida albicans ATCC 10231 med ett minutts damptid.