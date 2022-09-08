Avtakbar, stor vannbeholder på 1,5 l for enkel påfylling

Opptil 1 time uavbrutt stryking takket være en stor vannbeholder på 1,5 liter. Når vannbeholderen er tom, vil du bli påminnet av lyd- og lysindikatorene om å fylle på, som du enkelt kan gjøre i springen gjennom den store påfyllingsdøren.