USB-plugg og -kontakt for kraft og enkel tilkobling

For dem som vil dele innhold direkte fra et kamera, en smarttelefon eller en USB-pinne, er USBQuickLink den enkleste tilkoblingen for alle disse enhetene. Når du er på farten, trenger du bare å koble sammen USB-pluggen og -kontakten, og bruke USBQuickLink som et håndtak.