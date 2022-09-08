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Utgått

Original radio mini

ORD2100C/12

Vær en trendsetter med Original Radio mini

Gled deg over Philips Original-radio i miniutgave. Spill fra iPod/iPhone mens radioen lader og autosynkroniserer med Apple-enheten.

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Vær en trendsetter med Original Radio mini

  • med 30-pinners kontakt

  • for iPod/iPhone

  • FM, dobbel alarm

  • 4 W

Automatisk klokkesynkronisering med iPod/iPhone når den er i dokkingstasjonen

Automatisk klokkesynkronisering med iPod/iPhone når den er i dokkingstasjonen

Ved tilkobling til denne dokkingstasjonen synkroniseres automatisk klokken med iPod/iPhone i løpet av sekunder. Med denne praktiske funksjonen trenger du ikke å stille inn klokken manuelt.

Bassrefleks-høyttalersystem gir en kraftig, dypere bass

Bassrefleks-høyttalersystem gir en kraftig, dypere bass

Bassrefleks-høyttalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høyttalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høyttalerkabinettsystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonnere i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høyttaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.

Sleep Timer for å sovne til favorittmusikken

Sleep Timer for å sovne til favorittmusikken

Med Sleep Timer kan du bestemme hvor lenge du vil høre på musikk eller radio før du sovner. Bare still inn en tidsbegrensning (opptil 2 timer), og velg en CD eller en radiostasjon du vil høre på mens du venter på Jon Blund. Anlegget spiller i det angitte tidsrommet, og deretter slår det seg automatisk av til strømsparende, stille standby-modus. Med Sleep Timer kan du sovne til en favoritt-CD eller et favorittprogram uten å telle sauer eller bekymre deg over strømregningen.

Tekniske spesifikasjoner

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