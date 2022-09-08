Fri frakt fra 1000 NOK
45 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
45 dagers angrerett
Utgått
ORD2100C/12
Vær en trendsetter med Original Radio mini
Gled deg over Philips Original-radio i miniutgave. Spill fra iPod/iPhone mens radioen lader og autosynkroniserer med Apple-enheten.
med 30-pinners kontakt
for iPod/iPhone
FM, dobbel alarm
4 W
Ved tilkobling til denne dokkingstasjonen synkroniseres automatisk klokken med iPod/iPhone i løpet av sekunder. Med denne praktiske funksjonen trenger du ikke å stille inn klokken manuelt.
Bassrefleks-høyttalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høyttalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høyttalerkabinettsystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonnere i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høyttaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.
Med Sleep Timer kan du bestemme hvor lenge du vil høre på musikk eller radio før du sovner. Bare still inn en tidsbegrensning (opptil 2 timer), og velg en CD eller en radiostasjon du vil høre på mens du venter på Jon Blund. Anlegget spiller i det angitte tidsrommet, og deretter slår det seg automatisk av til strømsparende, stille standby-modus. Med Sleep Timer kan du sovne til en favoritt-CD eller et favorittprogram uten å telle sauer eller bekymre deg over strømregningen.
Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips
Anmeldelser