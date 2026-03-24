Betal senere med Klarna
100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Matlaging
Alle serier
5000 Series Airfryer Dual Basket
Støtte
NA552/00
Gå til butikk
Logg på eller opprett en konto
Du har øyeblikkelig tilgang til bruksanvisninger, skreddersydd støtte med mer. I tillegg er det raskt og enkelt.
UK Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity - English (US)
Alle (14)
Hvorfor lager Philips Airfryer pipelyder når jeg lager mat?
Hvor er modell-/serienummeret til Philips Airfryer?
Hva slags bakeform kan jeg bruke i Philips Airfryer?
Det kommer en plastlukt fra Philips Airfryer
Hvor finner jeg oppskrifter for Philips Airfryer?
Tilbehør til airfryerBakesett XXL
Tilbehør for Airfryer 6.2L, 8.3L og 9LTo-lags-sett
Tilbehør for Airfryer 6.2L, 8.3L og 9LFrokostsett
Tilbehør for Airfryer 4.2LGrillsett
Tilbehør for Airfryer 6.2LGrillsett
Tilbehør for Airfryer 7.3LBakesett
Tilbehør til airfryerKompakt festmestersett
Min Philips AirFryer viser streker eller en feilkode
Philips HomeID-appen lukket seg eller krasjet
Min Philips Airfryer vises ikke på listen over HomeID-appenheter
Belegget på pannen eller kurven til Philips Airfryer flasser av
Philips Airfryer lager støy
Ta kontakt med Philips
Vi hjelper deg gjerne