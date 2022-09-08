ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Vår første toroms kurv med damp
  • Vår første toroms kurv med damp
  • Vår første toroms kurv med damp
  • Vår første toroms kurv med damp
  • Vår første toroms kurv med damp
  • Vår første toroms kurv med damp
  • Vår første toroms kurv med damp
  • Vår første toroms kurv med damp
  • Vår første toroms kurv med damp
  • Vår første toroms kurv med damp
  • Vår første toroms kurv med damp
  • Vår første toroms kurv med damp
  • Vår første toroms kurv med damp
  • Vår første toroms kurv med damp

5000 SeriesAirfryer Dual Basket

NA552/00

Vår første toroms kurv med damp
To kurver for fritering, baking, steking og grilling, hvorav én er også egnet for damping. Nyt perfekt tilberedte måltider med Rapid Air Plus og luftdampteknologi
Se alle fordeler

Tilbered 2 forskjellige ingredienser, ferdig samtidig

Vår første toroms kurv med damp

  • Sprøtt og mørt, opptil 90 % mindre fett

  • Mør og delikat konsistens med damp

  • Airfry og damp for jevnt resultat

  • Si farvel til fett med damprengjøring

Sprøtt, jevnt og perfekt stekt med opptil 90 % mindre fett ¹

Sprøtt, jevnt og perfekt stekt med opptil 90 % mindre fett ¹

Rapid Air Plus-teknologi med et unikt stjerneformet design sirkulerer varmluft rundt og gjennom maten med raskere luftstrøm, og sikrer jevn steking på innsiden og utsiden for å lage smakfulle hjemmelagde retter

2 skuffer, 2 strl. som passer alt

2 skuffer, 2 strl. som passer alt

9 l airfryer med to skuffer og dampfunksjon: Skuffen på 6 l egner seg til hovedretter, pommes frites og favoritter, mens skuffen på 3 l egner seg til enkeltporsjoner, tilbehør og snacks. Den har plass til opptil 1100 g med pommes frites, 1600 g med grønnsaker eller 12 kyllingklubber. Den store kurven har også plass til en hel kylling på 1,2 kg

Planlegg rettene slik at de er ferdig samtidig

Planlegg rettene slik at de er ferdig samtidig

Synkroniser tilberedningstiden i de to kurvene automatisk for å ha rettene klare samtidig

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Finn en reservedel eller et tilbehør

Gå til deler og tilbehør

Deler og tilbehør

Anmeldelser

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. ¹ Sammenlignet med hjemmelaget pommes frites som lages i en normal frityrsteker

  2. ² Ekstern laboratoriemåling, basert på vitamin C-innehold i brokkoli

  3. ³ For optimale resultater bør du bruke damprengjøringsfunksjonen i den store kurven i 15 minutter etter hver bruk

  4. ⁴ Sammenligning basert på tilberedning av en hel kylling i 80 minutter med damp- og airfryingfunksjonen kontra airfryingfunksjonen

  5. ⁵ Ekstern smakstest med 30 airfryer-brukere

  6. ⁶ Intern laboratoriemåling NA55x med pølser kontra bruk av en A-klasse stekeovn. Resultater kan variere fra oppskrift til oppskrift

  7. ⁷ Kyllinglår: opptil 40 % mindre fett sammenlignet med når den er rå