2 skuffer, 2 strl. som passer alt

9 l airfryer med to skuffer og dampfunksjon: Skuffen på 6 l egner seg til hovedretter, pommes frites og favoritter, mens skuffen på 3 l egner seg til enkeltporsjoner, tilbehør og snacks. Den har plass til opptil 1100 g med pommes frites, 1600 g med grønnsaker eller 12 kyllingklubber. Den store kurven har også plass til en hel kylling på 1,2 kg