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NA552/00
Sprøtt og mørt, opptil 90 % mindre fett
Mør og delikat konsistens med damp
Airfry og damp for jevnt resultat
Si farvel til fett med damprengjøring
Rapid Air Plus-teknologi med et unikt stjerneformet design sirkulerer varmluft rundt og gjennom maten med raskere luftstrøm, og sikrer jevn steking på innsiden og utsiden for å lage smakfulle hjemmelagde retter
9 l airfryer med to skuffer og dampfunksjon: Skuffen på 6 l egner seg til hovedretter, pommes frites og favoritter, mens skuffen på 3 l egner seg til enkeltporsjoner, tilbehør og snacks. Den har plass til opptil 1100 g med pommes frites, 1600 g med grønnsaker eller 12 kyllingklubber. Den store kurven har også plass til en hel kylling på 1,2 kg
Synkroniser tilberedningstiden i de to kurvene automatisk for å ha rettene klare samtidig
Anmeldelser
¹ Sammenlignet med hjemmelaget pommes frites som lages i en normal frityrsteker
² Ekstern laboratoriemåling, basert på vitamin C-innehold i brokkoli
³ For optimale resultater bør du bruke damprengjøringsfunksjonen i den store kurven i 15 minutter etter hver bruk
⁴ Sammenligning basert på tilberedning av en hel kylling i 80 minutter med damp- og airfryingfunksjonen kontra airfryingfunksjonen
⁵ Ekstern smakstest med 30 airfryer-brukere
⁶ Intern laboratoriemåling NA55x med pølser kontra bruk av en A-klasse stekeovn. Resultater kan variere fra oppskrift til oppskrift
⁷ Kyllinglår: opptil 40 % mindre fett sammenlignet med når den er rå