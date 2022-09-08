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NA462/70
Tar 45 % mindre plass
2 stablede kurver, dobbelt så mange måltider
Sprø og jevnt stekt med RapidAir-teknologi
Tilbered 2 retter som blir ferdige samtidig
Vår kompakte doble stablede Airfryer gjør det enkelt å lage deilige måltider og sparer 45 % av benkeplassen din.*
Ekstra stor 10 L dobbel stablet Airfryer med to 5 L kurver. Vår familievennlige airfryer håndterer enkelt opptil 1,4 kg pommes frites, 2 kg grønnsaker eller 24 kyllinglår. Du kan også enkelt få plass til en hel 1,2 kg kylling i hver 5 L kurv.
Nyt perfekt sprø og møre måltider takket være vertikal RapidAir-teknologi. Varmluft fra toppen sirkulerer rundt maten for å sikre jevnt tilberedte måltider hver gang.
Anmeldelser
Sammenlignet med andre Philips Airfryer
Sammenlignet med hjemmelagde pommes frites tilberedt i en vanlig frityrkoker
Intern labmåling NA46x med laks og kyllingbryst vs. bruk av en klasse A-ovn. Resultater kan variere per oppskrift