2 stablede kurver, dobbel kapasitet

Ekstra stor 10 L dobbel stablet Airfryer med to 5 L kurver. Vår familievennlige airfryer håndterer enkelt opptil 1,4 kg pommes frites, 2 kg grønnsaker eller 24 kyllinglår. Du kan også enkelt få plass til en hel 1,2 kg kylling i hver 5 L kurv.