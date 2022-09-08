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  • Dobbel kapasitet, 45 % mindre plass
  • Dobbel kapasitet, 45 % mindre plass
  • Dobbel kapasitet, 45 % mindre plass
  • Dobbel kapasitet, 45 % mindre plass
  • Dobbel kapasitet, 45 % mindre plass
  • Dobbel kapasitet, 45 % mindre plass
  • Dobbel kapasitet, 45 % mindre plass
  • Dobbel kapasitet, 45 % mindre plass
  • Dobbel kapasitet, 45 % mindre plass
  • Dobbel kapasitet, 45 % mindre plass
  • Dobbel kapasitet, 45 % mindre plass
  • Dobbel kapasitet, 45 % mindre plass
  • Dobbel kapasitet, 45 % mindre plass
  • Dobbel kapasitet, 45 % mindre plass
  • Dobbel kapasitet, 45 % mindre plass
  • Dobbel kapasitet, 45 % mindre plass
  • Dobbel kapasitet, 45 % mindre plass
  • Dobbel kapasitet, 45 % mindre plass
  • Dobbel kapasitet, 45 % mindre plass
  • Dobbel kapasitet, 45 % mindre plass

Airfryer 4000 Series Stacked Dual BasketAirfryer med stablede doble kurver

NA462/70

Dobbel kapasitet, 45 % mindre plass
Vår Airfryer med to kurver i høyden lager to måltider samtidig, samtidig som du sparer plass. Og enda bedre, måltidene er alltid deilig sprø og møre, takket være vertikal RapidAir-teknologi.
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To retter, perfekt tilberedt og ferdige samtidig

Dobbel kapasitet, 45 % mindre plass

  • Tar 45 % mindre plass

  • 2 stablede kurver, dobbelt så mange måltider

  • Sprø og jevnt stekt med RapidAir-teknologi

  • Tilbered 2 retter som blir ferdige samtidig

Stablet design tar halvparten så mye plass på kjøkkenbenken

Stablet design tar halvparten så mye plass på kjøkkenbenken

Vår kompakte doble stablede Airfryer gjør det enkelt å lage deilige måltider og sparer 45 % av benkeplassen din.*

2 stablede kurver, dobbel kapasitet

2 stablede kurver, dobbel kapasitet

Ekstra stor 10 L dobbel stablet Airfryer med to 5 L kurver. Vår familievennlige airfryer håndterer enkelt opptil 1,4 kg pommes frites, 2 kg grønnsaker eller 24 kyllinglår. Du kan også enkelt få plass til en hel 1,2 kg kylling i hver 5 L kurv.

Sprø og jevnt tilberedt med opptil 90 % mindre fett**

Sprø og jevnt tilberedt med opptil 90 % mindre fett**

Nyt perfekt sprø og møre måltider takket være vertikal RapidAir-teknologi. Varmluft fra toppen sirkulerer rundt maten for å sikre jevnt tilberedte måltider hver gang.

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Sammenlignet med andre Philips Airfryer

  2. Sammenlignet med hjemmelagde pommes frites tilberedt i en vanlig frityrkoker

  3. Intern labmåling NA46x med laks og kyllingbryst vs. bruk av en klasse A-ovn. Resultater kan variere per oppskrift