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Utgått

Heritage AudioHi-Fi-komponentanlegg

MCM770/12

3.4

| (10) Anmeldelser

Lidenskap for lyd

Nyt Hi-Fi-kvalitetslyd med Hi-Fi-komponentanlegget fra Philips, som har en domediskanthøyttaler i silke. I tillegg forbedrer høyttalerne i elegant tre og kabinettet i aluminium lydkvaliteten, samtidig som presisjon og kontroll opprettholdes.

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Gled deg over Hi-Fi-musikk

Lidenskap for lyd

  • Domediskanthøyttaler i silke

  • 60 W

Kabinett i aluminium for flott utseende og utførelse

Kabinett i aluminium for flott utseende og utførelse

Aluminium er lett og tåler miljøer med høye temperaturer, de gir styrke og stivhet i tillegg til god korrosjonsmotstand.

Eksklusiv design og stativ

Eksklusiv design og stativ

Mikrosystemet leveres med et firebens stativ. Det kan forebygge forvrengning av lydfrekvenser som kommer av vibrering, overoppheting og elektromagnetiske forstyrrelser generert fra forsterkeren og CD-skuffen. Resultatet blir en stabil og enestående god lydgjengivelse.

USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format

USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format

Med USB Direct-modusen er det bare å koble USB-enheten til USB-porten på Philips-enheten, så vil den digitale musikken spilles av direkte fra Philips-enheten.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.4

av 5

10

Anmeldelser

13/07/2023

France

France

J'aimerais pouvoir L'essayer mais plus disponible.

J'aime ce produit pour sa qualité Française. Mais plus disponible.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Heritage Audio MCM770 Chaîne Hi-Fi

Bruksdato 2023-06-13

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Heritage Audio MCM770 Chaîne Hi-Fi

Bruksdato 2023-06-13

17/06/2013

Nederland

Nederland

Erg blij mee.

Niets dan lof! Het is handig klein, maar prachtig geluid. Genoeg mogelijkheden in het makkelijke gebruik. Een prijswaardig apparaat.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp

09/10/2011

Nederland

Nederland

een aanrader voor iedereen die van strak design en goed geluid houdt

mooi design in combinatie met gebruiksgemak en een super geluid, kortom een aanrader.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp

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