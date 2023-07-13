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Utgått
MCM770/12
Lidenskap for lyd
Nyt Hi-Fi-kvalitetslyd med Hi-Fi-komponentanlegget fra Philips, som har en domediskanthøyttaler i silke. I tillegg forbedrer høyttalerne i elegant tre og kabinettet i aluminium lydkvaliteten, samtidig som presisjon og kontroll opprettholdes.
Domediskanthøyttaler i silke
60 W
Aluminium er lett og tåler miljøer med høye temperaturer, de gir styrke og stivhet i tillegg til god korrosjonsmotstand.
Mikrosystemet leveres med et firebens stativ. Det kan forebygge forvrengning av lydfrekvenser som kommer av vibrering, overoppheting og elektromagnetiske forstyrrelser generert fra forsterkeren og CD-skuffen. Resultatet blir en stabil og enestående god lydgjengivelse.
Med USB Direct-modusen er det bare å koble USB-enheten til USB-porten på Philips-enheten, så vil den digitale musikken spilles av direkte fra Philips-enheten.
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3.4
av 5
10
Anmeldelser
Fredrheno
13/07/2023
France
J'aimerais pouvoir L'essayer mais plus disponible.
J'aime ce produit pour sa qualité Française. Mais plus disponible.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Heritage Audio MCM770 Chaîne Hi-Fi
Bruksdato 2023-06-13
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Heritage Audio MCM770 Chaîne Hi-Fi
Bruksdato 2023-06-13
Riah58
17/06/2013
Nederland
Erg blij mee.
Niets dan lof! Het is handig klein, maar prachtig geluid. Genoeg mogelijkheden in het makkelijke gebruik. Een prijswaardig apparaat.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp
radio42
09/10/2011
Nederland
een aanrader voor iedereen die van strak design en goed geluid houdt
mooi design in combinatie met gebruiksgemak en een super geluid, kortom een aanrader.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp