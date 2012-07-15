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Utgått

Hi-Fi mikrosystem

MCM700/12

4

| (3) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Lidenskap for lyd

Tilfredsstill alle lydbehovene dine med det stilige og kompakte MCM700 mikro-Hi-Fi-anlegget med USB Direct-avspilling. Beundre senterenheten i speilutførelse mens du nyter lyd av høy kvalitet fra de flotte høyttalerne i treutførelse.

Se alle fordeler

Slapp av med glimrende musikk

Lidenskap for lyd

  • MP3/WMA-CD

  • USB

Elegante høyttalere i tre

Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

Med teknologi for lydkomprimering kan store digitale musikkfiler reduseres opptil ti ganger i størrelse uten at lydkvaliteten reduseres nevneverdig. MP3 og WMA er to av komprimeringsformatene som gjør at du kan glede deg over en verden av digital musikk på Philips-spilleren din. Last ned MP3- eller WMA-låter fra autoriserte musikkwebområder på Internett, eller lag dine egne MP3- eller WMA-musikkfiler ved å rippe lyd-CDer og overføre dem til spilleren.

Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger

Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger

Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.0

av 5

3

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

2
1

15/07/2012

Suisse

Suisse

excellent

Excellent son. Puissant Design moderne. Très petit

Denne omtalen gjelder MCM700 Microchaîne hi-fi

Denne omtalen gjelder MCM700 Microchaîne hi-fi

08/04/2014

France

France

Bon achat, joli design.

Bon son et bel objet. Le lecteur CD est un peu bruyant mais ça ne dérange pas l'écoute.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM700 Microchaîne hi-fi

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM700 Microchaîne hi-fi

15/07/2012

France

France

lecteur cd trop bruyant.

tres bonne chaine hifi,excellent son,mais dommage le lecteur cd est trop bruyant(sifflements) sinon bon achat.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM700 Microchaîne hi-fi

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM700 Microchaîne hi-fi

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