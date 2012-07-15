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Utgått
Lidenskap for lyd
Tilfredsstill alle lydbehovene dine med det stilige og kompakte MCM700 mikro-Hi-Fi-anlegget med USB Direct-avspilling. Beundre senterenheten i speilutførelse mens du nyter lyd av høy kvalitet fra de flotte høyttalerne i treutførelse.
MP3/WMA-CD
USB
Med teknologi for lydkomprimering kan store digitale musikkfiler reduseres opptil ti ganger i størrelse uten at lydkvaliteten reduseres nevneverdig. MP3 og WMA er to av komprimeringsformatene som gjør at du kan glede deg over en verden av digital musikk på Philips-spilleren din. Last ned MP3- eller WMA-låter fra autoriserte musikkwebområder på Internett, eller lag dine egne MP3- eller WMA-musikkfiler ved å rippe lyd-CDer og overføre dem til spilleren.
Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.
4.0
av 5
3
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
eriamc
15/07/2012
Suisse
excellent
Excellent son. Puissant Design moderne. Très petit
Denne omtalen gjelder MCM700 Microchaîne hi-fi
Denne omtalen gjelder MCM700 Microchaîne hi-fi
Tomtomtom
08/04/2014
France
Bon achat, joli design.
Bon son et bel objet. Le lecteur CD est un peu bruyant mais ça ne dérange pas l'écoute.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM700 Microchaîne hi-fi
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM700 Microchaîne hi-fi
yves59
15/07/2012
France
lecteur cd trop bruyant.
tres bonne chaine hifi,excellent son,mais dommage le lecteur cd est trop bruyant(sifflements) sinon bon achat.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM700 Microchaîne hi-fi
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM700 Microchaîne hi-fi