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Utgått

Klassisk mikrolydanlegg

MCM305/12

3.7

| (13) Anmeldelser

Lidenskap for lyd

Philips' klassiske mikromusikkanlegg gir deg god lyd. Spill av favoritt-MP3-/WMA-musikken ved hjelp av USB Direct eller MP3-koblingen. Elegant utformede høyttalere i treutførelse med et klassisk utseende som aldri går av moten.

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Slapp av med glimrende musikk

Lidenskap for lyd

  • 30 W

RDS (Radio Data System) for stasjonsinformasjon og datatjenester

Med RDS (Radio Data System) kan du finne radiostasjoner uten å måtte huske frekvensene. I standardmodus. RDS viser stasjonsnavnet i stedet for senderfrekvensen. Det gjør det enkelt og raskt å søke inn stasjoner. RDS tillater også at stasjonene sender tekstmeldinger, for eksempel nyheter og stasjonsinformasjon direkte på radiodisplayet. RDS-tekst sendes på samme frekvens som krinkastningene, og det er vanlig i Europa. Du kan velge enten basistekster i RDS-displayet (stasjonsnavn) eller abonnere på ekstra tekstbaserte tjenester.

USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format

USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format

Med USB Direct-modusen er det bare å koble USB-enheten til USB-porten på Philips-enheten, så vil den digitale musikken spilles av direkte fra Philips-enheten.

Funksjoner for vekkerklokke og Sleep Timer

Funksjoner for vekkerklokke og Sleep Timer

Mange vekkerklokker har mange forskjellige alarmvalg. Philips' klokkeradio vekker deg med radio eller en tradisjonell alarmlyd. Med Sleep Timer-funksjonen kan du programmere ønsket tidsperiode på musikken, slik at den samsvarer med hvor lang tid du pleier å bruke for å sovne. Uansett hvilke vekkerklokkebehov du har, enten det er en morgenalarm som har en fast tone, eller det er å lytte til favorittmusikken din når du skal sove – denne klokkeradioen har alt.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.7

av 5

13

Anmeldelser

3

17/07/2013

Österreich

Österreich

Super Bild und tolle Verarbeitung

Ich verwende den 37PFL7605H nun seit mehr als 2 Jahren und bin mit der Qualität voll auf zufrieden. Tolles Bild und in Kombination mit meinem HTS5580 Sound System ein fantastischer Sound.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM305 Klassisches Micro-Soundsystem

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM305 Klassisches Micro-Soundsystem

09/10/2011

Nederland

Nederland

Zeer goed

Dit is wat ik van Philips gewend ben, ziet er goed uit, makkelijk te gebruiken in all, een prima product waar ik blij me ben

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM305 Classic-microgeluidssysteem

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM305 Classic-microgeluidssysteem

24/09/2011

Nederland

Nederland

Ideaal!

Een ideaal compact radiootje! Geveldig geluid voor het formaat, En met de DSC-En DBB- Instellingen kun je hier nog heel wat van maken. Prachtig product voor de prijs!!!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM305 Classic-microgeluidssysteem

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM305 Classic-microgeluidssysteem

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