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Utgått
MCM305/12
Lidenskap for lyd
Philips' klassiske mikromusikkanlegg gir deg god lyd. Spill av favoritt-MP3-/WMA-musikken ved hjelp av USB Direct eller MP3-koblingen. Elegant utformede høyttalere i treutførelse med et klassisk utseende som aldri går av moten.
30 W
Med RDS (Radio Data System) kan du finne radiostasjoner uten å måtte huske frekvensene. I standardmodus. RDS viser stasjonsnavnet i stedet for senderfrekvensen. Det gjør det enkelt og raskt å søke inn stasjoner. RDS tillater også at stasjonene sender tekstmeldinger, for eksempel nyheter og stasjonsinformasjon direkte på radiodisplayet. RDS-tekst sendes på samme frekvens som krinkastningene, og det er vanlig i Europa. Du kan velge enten basistekster i RDS-displayet (stasjonsnavn) eller abonnere på ekstra tekstbaserte tjenester.
Med USB Direct-modusen er det bare å koble USB-enheten til USB-porten på Philips-enheten, så vil den digitale musikken spilles av direkte fra Philips-enheten.
Mange vekkerklokker har mange forskjellige alarmvalg. Philips' klokkeradio vekker deg med radio eller en tradisjonell alarmlyd. Med Sleep Timer-funksjonen kan du programmere ønsket tidsperiode på musikken, slik at den samsvarer med hvor lang tid du pleier å bruke for å sovne. Uansett hvilke vekkerklokkebehov du har, enten det er en morgenalarm som har en fast tone, eller det er å lytte til favorittmusikken din når du skal sove – denne klokkeradioen har alt.
3.7
av 5
13
Anmeldelser
rreisi
17/07/2013
Österreich
Super Bild und tolle Verarbeitung
Ich verwende den 37PFL7605H nun seit mehr als 2 Jahren und bin mit der Qualität voll auf zufrieden. Tolles Bild und in Kombination mit meinem HTS5580 Sound System ein fantastischer Sound.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM305 Klassisches Micro-Soundsystem
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM305 Klassisches Micro-Soundsystem
pepito
09/10/2011
Nederland
Zeer goed
Dit is wat ik van Philips gewend ben, ziet er goed uit, makkelijk te gebruiken in all, een prima product waar ik blij me ben
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM305 Classic-microgeluidssysteem
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM305 Classic-microgeluidssysteem
ypoora1
24/09/2011
Nederland
Ideaal!
Een ideaal compact radiootje! Geveldig geluid voor het formaat, En met de DSC-En DBB- Instellingen kun je hier nog heel wat van maken. Prachtig product voor de prijs!!!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM305 Classic-microgeluidssysteem
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM305 Classic-microgeluidssysteem