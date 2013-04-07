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Utgått

Mikromusikkanlegg

MCM3050/12

3.5

| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Lyd som passer i hjemmet

Gled deg over musikk fra flere kilder – fra MP3-CDer og radio, til bærbare enheter via USB Direct og MP3 Link. Dette mikromusikkanlegget fra Philips har også wOOx-teknologi som gir dyp bass, og det leveres med stilige veggmonteringsmuligheter.

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Lidenskap for lyd

Lyd som passer i hjemmet

  • 40 W

Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.

Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.

Finn den kanalen du vil forhåndsinnstille, trykk på og hold nede knappen for forhåndsinnstilling for å lagre frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan lagres, får du raskt tilgang til favorittradiostasjonen uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver gang.

Valgfri veggmontering for fleksibel plassering

Valgfri veggmontering for fleksibel plassering

Philips-lydsystemet er den perfekte kombinasjonen av en slank og allsidig design, og det er smart utformet for å passe inn i stuen. Basen til lydsystemet er et stativ, slik at du kan plassere systemet sikkert og pent på en hylle eller i et skap. Hvis det er montert på veggen, er det like fleksibelt som det frittstående stativet.

Motorisert skyvedør foran tilfører stil og eleganse

Motorisert skyvedør foran tilfører stil og eleganse

En motorisert skyvedør foran gir enda mer stil til et allerede stilig system. Det stilige, men funksjonelle platepanelet skyves vertikalt og mykt opp og ned med et knappetrykk når du vil bytte musikkutvalget. Len deg tilbake, og gled deg over en dynamisk lydopplevelse mens du ser på at platen spilles, gjennom visningsvinduet.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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3.5

av 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

5
2
1

07/04/2013

France

France

Très bonne micro chaine au style intemporel

Cette micro chaine est d'une qualité nettement supérieure aux stations d'accueil de la marque que l'on trouve à peu près partout dans le commerce. Le son est net, clair et profond, sans vibration de l'ensemble mais il ne faut pas s'attendre, fort heureusement, à un torrent de basses. Elle dispose de toutes les fonctions utiles que l'on est en droit d'exiger : - Lecteur CD qui lit aussi bien les CDR que les CDRW, qu'ils soient en Wave ou en MP3. - Radio RDS suffisamment sensible pour bien capter même dans les zones de mauvaise réception. - Port USB qui permet de se faire facilement ses playlist sans avoir recours aux appareils onéreux de la marque à la pomme. - Entée auxiliaire qui permet quand même de les connecter mais tout aussi bien son téléphone que son ordinateur. Pleine de qualité, cette micro chaine qui peut s’accrocher facilement au mur, mérite quand même quelques améliorations tant dans la navigation et l’affichage qui aurait mérité d'être plus grand que pour certaines fonctions absentes comme le Bluetooth ou l'USB direct si pratique...

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM3050 Microchaîne

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM3050 Microchaîne

06/03/2013

España

España

Bien, menos antena

La verdad, buen diseño y maginifico sonido, suena alto, fuerte y nitido en reprducciones de cd, usb, mp3, etc. Pero la antena para radio no funciona bien, es tan solo un hilo y va fatal para la mayoria de emisoras.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM3050 Microcadena

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM3050 Microcadena

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