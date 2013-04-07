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Utgått
Lyd som passer i hjemmet
Gled deg over musikk fra flere kilder – fra MP3-CDer og radio, til bærbare enheter via USB Direct og MP3 Link. Dette mikromusikkanlegget fra Philips har også wOOx-teknologi som gir dyp bass, og det leveres med stilige veggmonteringsmuligheter.
40 W
Finn den kanalen du vil forhåndsinnstille, trykk på og hold nede knappen for forhåndsinnstilling for å lagre frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan lagres, får du raskt tilgang til favorittradiostasjonen uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver gang.
Philips-lydsystemet er den perfekte kombinasjonen av en slank og allsidig design, og det er smart utformet for å passe inn i stuen. Basen til lydsystemet er et stativ, slik at du kan plassere systemet sikkert og pent på en hylle eller i et skap. Hvis det er montert på veggen, er det like fleksibelt som det frittstående stativet.
En motorisert skyvedør foran gir enda mer stil til et allerede stilig system. Det stilige, men funksjonelle platepanelet skyves vertikalt og mykt opp og ned med et knappetrykk når du vil bytte musikkutvalget. Len deg tilbake, og gled deg over en dynamisk lydopplevelse mens du ser på at platen spilles, gjennom visningsvinduet.
3.5
av 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Tintin
07/04/2013
France
Très bonne micro chaine au style intemporel
Cette micro chaine est d'une qualité nettement supérieure aux stations d'accueil de la marque que l'on trouve à peu près partout dans le commerce. Le son est net, clair et profond, sans vibration de l'ensemble mais il ne faut pas s'attendre, fort heureusement, à un torrent de basses. Elle dispose de toutes les fonctions utiles que l'on est en droit d'exiger : - Lecteur CD qui lit aussi bien les CDR que les CDRW, qu'ils soient en Wave ou en MP3. - Radio RDS suffisamment sensible pour bien capter même dans les zones de mauvaise réception. - Port USB qui permet de se faire facilement ses playlist sans avoir recours aux appareils onéreux de la marque à la pomme. - Entée auxiliaire qui permet quand même de les connecter mais tout aussi bien son téléphone que son ordinateur. Pleine de qualité, cette micro chaine qui peut s’accrocher facilement au mur, mérite quand même quelques améliorations tant dans la navigation et l’affichage qui aurait mérité d'être plus grand que pour certaines fonctions absentes comme le Bluetooth ou l'USB direct si pratique...
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM3050 Microchaîne
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM3050 Microchaîne
kikinhojaen
06/03/2013
España
Bien, menos antena
La verdad, buen diseño y maginifico sonido, suena alto, fuerte y nitido en reprducciones de cd, usb, mp3, etc. Pero la antena para radio no funciona bien, es tan solo un hilo y va fatal para la mayoria de emisoras.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM3050 Microcadena
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM3050 Microcadena