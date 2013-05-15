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Utgått
MCM3000/12
Fyldig og kraftig lyd
Det moderne Philips MCM3000/12-mikromusikkanlegget leder an når det gjelder lyd som er detaljert og har kraftig bass – takket være wOOx-teknologien. Koble til via USB Direct for å lytte, eller spill av CDer eller MP3-CDer og nyt lyden.
100 W
Mange vekkerklokker har mange forskjellige alarmvalg. Philips' klokkeradio vekker deg med radio eller en tradisjonell alarmlyd. Med Sleep Timer-funksjonen kan du programmere ønsket tidsperiode på musikken, slik at den samsvarer med hvor lang tid du pleier å bruke for å sovne. Uansett hvilke vekkerklokkebehov du har, enten det er en morgenalarm som har en fast tone, eller det er å lytte til favorittmusikken din når du skal sove – denne klokkeradioen har alt.
Dome diskanthøyttalere gjengir klart høye og mellomtonefrekvenser som forbedrer den generelle lydklarheten fra høyttalerne. De gir en harmonisk, uforvrengt og klar lyd med detaljert stemmeklarhet og rene toner i instrumentene som balanserer den totale lyden når de kombineres med subwoofere.
wOOx-teknologi er et revolusjonerende nytt høyttalerkonsept som gjør at du kan høre og føle utrolig dyp bass som er dypere enn på noe annet lydanlegg. Spesielle høyttalerdrivere fungerer i samspill med wOOx-bassmembranet, og nøyaktig justering mellom hoveddriveren og diskanthøyttaleren sikrer jevne overganger fra lave og midlere til høye frekvenser. Dobbelt oppheng og en helt symmetrisk lagkonstruksjon gir lav og presis bass uten merkbar forvrengning. wOOx gir utrolig dyp og dynamisk bass ved å utnytte hele volumet i høyttalerkabinettet, og forsterker musikkens virkning dramatisk.
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3.4
av 5
14
Anmeldelser
Marvin27
15/05/2013
Deutschland
Diese Anlage ist Sehr gute Tiefe Bässe und klaren Hochton
Diese Anlage hat Sehr gute Bässe und einen Klaren Ton
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM3000 Mini Stereoanlage
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM3000 Mini Stereoanlage
josef1955
09/04/2013
Deutschland
Sehr zu emfehlen
Im Preis-Leistung Verhältnis ist die Mini Stereoanlage ein sehr gutes Gerät.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM3000 Mini Stereoanlage
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM3000 Mini Stereoanlage
dijoux
25/05/2022
France
Philips-ansatt
bonjours jai une Philips MCM3000 100 W
[Employee of philipsglobal] bonjours moi j'ador tout les marques meme ce model au nivaux du son rien a dire j'écout du son classic et du jazz ils ai parfait a mon gout pour ce prix oui le le recommende j'ai au qu'un bug sur le mein ils fau dire ce qui ait disable pas de dire du n'import quoi par fois il y a des gens qui ne son pas ci sognieux bref mon avis perso braos a philips ...
Fordeler
rien a dire
Ulemper
pas Inconvénients
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM3000 Microchaîne
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM3000 Microchaîne