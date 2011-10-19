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Utgått
Lidenskap for lyd
Gled deg over iPhone-/iPod-musikk i uovertruffen lyd med Hi-Fi-mikroanlegget MCM280D fra Philips. Det har stilig design, og det lader iPhone/iPod mens den spiller av, ripper CDer til MP3, og spiller av MP3-/WMA-musikk fra bærbare enheter via USB Direct.
dokking for iPhone/iPod
Dette anlegget har en total utgangseffekt på 60 W RMS. RMS står for Root Mean Square, som er en vanlig måleenhet for lydeffekt, eller den elektriske effekten som overføres fra en lydforsterker til en høyttaler, og denne måles i watt. Mengden elektrisk effekt som sendes til høyttaleren, og høyttalerens følsomhet, avgjør hvilken lydeffekt som genereres. Jo høyere wattforbruket er, desto bedre lydeffekt kommer ut av høyttaleren.
Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.
Det er bare å koble enheten til USB-porten på Philips Hi-Fi-systemet. Den digitale musikken spilles direkte fra enheten. Nå kan du dele de beste øyeblikkene med familie og venner.
4.0
av 5
1
Omtale
100%
anbefaler dette produktet
Kenyatta
19/10/2011
Nederland
Mooi en prachtig geluid
Bezit dit toestel nu al bijna een jaar en ben blij dat ik deze keus gemaakt heb. Het is heel mooi, gebruiksvriendelijk en belangrijkste een heel mooi warm geluid.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM280D Slank microgeluidssysteem
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM280D Slank microgeluidssysteem