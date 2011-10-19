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Utgått

Elegant mikrolydanlegg

MCM280D/12

4

| (1) Omtale | 100% anbefaler dette produktet

Lidenskap for lyd

Gled deg over iPhone-/iPod-musikk i uovertruffen lyd med Hi-Fi-mikroanlegget MCM280D fra Philips. Det har stilig design, og det lader iPhone/iPod mens den spiller av, ripper CDer til MP3, og spiller av MP3-/WMA-musikk fra bærbare enheter via USB Direct.

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Lyd som passer i hjemmet

Lidenskap for lyd

  • dokking for iPhone/iPod

60 W RMS total utgangseffekt

Dette anlegget har en total utgangseffekt på 60 W RMS. RMS står for Root Mean Square, som er en vanlig måleenhet for lydeffekt, eller den elektriske effekten som overføres fra en lydforsterker til en høyttaler, og denne måles i watt. Mengden elektrisk effekt som sendes til høyttaleren, og høyttalerens følsomhet, avgjør hvilken lydeffekt som genereres. Jo høyere wattforbruket er, desto bedre lydeffekt kommer ut av høyttaleren.

Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd

Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd

Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

Spill MP3-/WMA-musikk direkte fra dine bærbare USB-stasjoner

Spill MP3-/WMA-musikk direkte fra dine bærbare USB-stasjoner

Det er bare å koble enheten til USB-porten på Philips Hi-Fi-systemet. Den digitale musikken spilles direkte fra enheten. Nå kan du dele de beste øyeblikkene med familie og venner.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.0

av 5

1

Omtale

100%

anbefaler dette produktet

5
3
2
1

19/10/2011

Nederland

Nederland

Mooi en prachtig geluid

Bezit dit toestel nu al bijna een jaar en ben blij dat ik deze keus gemaakt heb. Het is heel mooi, gebruiksvriendelijk en belangrijkste een heel mooi warm geluid.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM280D Slank microgeluidssysteem

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM280D Slank microgeluidssysteem

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