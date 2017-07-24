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Utgått
MCM2000/12
Slapp av med fin musikk
Hør på alle favorittene dine på en bærbar musikkspiller med USB Direct og MP3-kobling. Dette Philips MCM2000/12-mikrolydanlegget spiller også av MP3-CD, WMA-CD og CD-R/RW og har bassreflekshøyttalere som gir kraftig og dramatisk bass.
CD, MP3-CD, USB, FM
20 W
MP3-koblingen gir direkte avspilling av MP3-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lydkvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er MP3-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.
Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.
Med RDS (Radio Data System) kan du finne radiostasjoner uten å måtte huske frekvensene. I standardmodus. RDS viser stasjonsnavnet i stedet for senderfrekvensen. Det gjør det enkelt og raskt å søke inn stasjoner. RDS tillater også at stasjonene sender tekstmeldinger, for eksempel nyheter og stasjonsinformasjon direkte på radiodisplayet. RDS-tekst sendes på samme frekvens som krinkastningene, og det er vanlig i Europa. Du kan velge enten basistekster i RDS-displayet (stasjonsnavn) eller abonnere på ekstra tekstbaserte tjenester.
3.9
av 5
30
Anmeldelser
DevilGamer03
24/07/2017
Deutschland
Gutes Produkt
Gut, relativ laut also für 5 mann Party geeignet, kompakt, in Kombination mit einem zweiten System perfekter Sound. Tipp: eignet sich auch gut als PC Lautsprecher.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM2000 Mini Stereoanlage
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM2000 Mini Stereoanlage
SvenForbis
19/08/2014
Deutschland
Preis-Leistung Überragend
Seit ein paar Monaten habe ich dieses Gerät fast täglich im Gebrauch. Es hat eine hervorragende Klangqualität. Vor allem, wenn man nicht die mitgelieferten Boxen anschließt, sondern externe Lautsprecher. Die Bedienung ist sehr einfach, weil das Gerät mit einer logisch konfigurierten Fernbedienung ausgestattet ist. Außerdem ist es durch einen sehr geringen Stromverbrauch ausgesprochen Umweltfreundlich. Weniger als 5 Watt im CD-Modus und weniger als 3 Watt im Radio-Modus. Der CD-Player ist sogar programmierbar. Das Gerät wird selbst nach Stundenlangem Gebrauch nicht heiß. Abgesehen von den mitgelieferten Lautsprechern die relativ bescheiden klingen ist dieses Gerät in seiner Preisklasse eines der Besten, die zur Zeit am Markt angeboten werden.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM2000 Mini Stereoanlage
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM2000 Mini Stereoanlage
Hubi
06/04/2014
Deutschland
Ich bin begeistert von ihrer Anlage.
Ich habe sie jetzt ca.14 Tage und ich bin begeistert wie am ersten Tag. Rundum eine gelungene Anlage. Sehr einfache Handhabung. Ob Original CDs, MP3 oder gebrannte CDs, oder vom USB-Stick alles wird gelesen und kann problemlos abgespielt werden. Aufgrund der Fernbedienung kann ich vom Sofa aus die Anlage bedienen. Großer Pluspunkt der Hausantennenanschluss für das Radio. Der Klang ist einwandfrei und vor allem laut genug für diese Mini Kompaktanlage. Einfaches umschalten von CD auf USB usw. Keinerlei Probleme beim lesen des USB Sticks. Problemlose Handhabung bei der Titelauswahl, egal ob zwischen den Titeln oder den Alben. Gut finde ich auch das Display. Wir würden das Gerät jederzeit wiederkaufen!!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM2000 Mini Stereoanlage
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM2000 Mini Stereoanlage