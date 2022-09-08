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Utgått

Hi-Fi mikrosystem

MCM190/22

Lytt til MP3-CD-musikk på din måte

Denne stilige og kompakte skjønnheten i tre slår virkelig ifra seg. Den kombinerer enestående ytelse og nødvendige funksjoner uten at det går ut over det estetiske, så bare len deg tilbake og lytt til musikken på din måte.

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Lytt til MP3-CD-musikk på din måte

  • MP3

2 x 5 W RMS / 2 x 10 W musikkeffekt / 400 W PMPO

Incredible Surround™ for bedre lydopplevelse

Incredible Surround er en lydteknologi fra Philips som forstørrer lydfeltet dramatisk, slik at du blir omgitt av lyden fra alle kanter. Med den nyeste teknologien for elektronisk faseforskyvning blander Incredible Surround lyder fra venstre og høyre på en slik måte at den utvider den virtuelle avstanden mellom de to høyttalerne. Denne avstanden forbedrer stereoeffekten dramatisk og gir en mer naturlig lyddimensjon. Med Incredible Surround kan du nyte fullstendig surround-lyd med større dybde og bredde, uten bruk av ekstra høyttalere.

10 timer med MP3-CD-musikk

10 timer med MP3-CD-musikk

MP3 står for MPEG 1 Audio layer-3. MP3 er en revolusjonerende komprimeringsteknologi som kan gjøre store digitale musikkfiler opptil ti ganger mindre uten at det går ut over lyden i særlig grad. MP3 gir rask og enkel overføring av lydfiler, og har blitt standard lydkomprimeringsformat på Internett.

Tekniske spesifikasjoner

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