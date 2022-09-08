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Utgått

Hi-Fi mikrosystem

MCM177/12

Flott lyd med en stilig design

Systemet er spesielt utformet for dem som verdsetter topp teknologi og stil. Det simpelthen stråler av eleganse og kvalitet. Med USB Direct kan du spille av og fjernkontrollere MP3-/WMA-filer fra den bærbare spilleren og USB-lagringsenhetene.

Se alle fordeler

med USB Direct-avspilling

Flott lyd med en stilig design

  • MP3-/WMA-CD-avspilling

  • USB Direct

Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd

Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd

Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

Funksjoner for vekkerklokke og Sleep Timer

Funksjoner for vekkerklokke og Sleep Timer

Mange vekkerklokker har mange forskjellige alarmvalg. Philips' klokkeradio vekker deg med radio eller en tradisjonell alarmlyd. Med Sleep Timer-funksjonen kan du programmere ønsket tidsperiode på musikken, slik at den samsvarer med hvor lang tid du pleier å bruke for å sovne. Uansett hvilke vekkerklokkebehov du har, enten det er en morgenalarm som har en fast tone, eller det er å lytte til favorittmusikken din når du skal sove – denne klokkeradioen har alt.

Digital FM-stasjonssøking med forvalg

Digital FM-stasjonssøking med forvalg

Med digital FM-radio får du ekstra musikkvalg for musikksamlingen på Philips-lydsystemet. Still inn stasjonen du vil ha som forvalg, trykk på og hold inne forvalgknappen for å lagre frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan lagres, får du raskt tilgang til favorittradiostasjonen uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver gang.

Tekniske spesifikasjoner

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