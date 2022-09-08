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Utgått
MCM169/12
Lidenskap for lyd
Det klassiske mikromusikkanlegget fra Philips gir deg muligheten til å rippe all musikken din fra CDer direkte til en USB-enhet. I tillegg sikrer dynamisk bassforsterking suveren lyd.
CD-ripping
Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.
Det er bare å koble enheten til USB-porten på Philips Hi-Fi-systemet. Den digitale musikken spilles direkte fra enheten. Nå kan du dele de beste øyeblikkene med familie og venner.
Anmeldelser
Musikk med Digital Right Management støttes ikke.