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Utgått

Klassisk mikrolydanlegg

MCM169/12

Lidenskap for lyd

Det klassiske mikromusikkanlegget fra Philips gir deg muligheten til å rippe all musikken din fra CDer direkte til en USB-enhet. I tillegg sikrer dynamisk bassforsterking suveren lyd.

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Slapp av med glimrende musikk

Lidenskap for lyd

  • CD-ripping

Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd

Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd

Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

Spill MP3-/WMA-musikk direkte fra dine bærbare USB-stasjoner

Spill MP3-/WMA-musikk direkte fra dine bærbare USB-stasjoner

Det er bare å koble enheten til USB-porten på Philips Hi-Fi-systemet. Den digitale musikken spilles direkte fra enheten. Nå kan du dele de beste øyeblikkene med familie og venner.

2 x 5 W RMS / 2 x 10 W musikkeffekt / 400 W PMPO

Tekniske spesifikasjoner

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Musikk med Digital Right Management støttes ikke.