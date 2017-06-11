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Utgått

Hi-Fi mikrosystem

MCM149/12

5

| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

For alt-i-ett mikrosystem

Få fantastisk lyd fra det virkelig kompakte og stilige MCM149-mikrosystemet. Nyt favoritt MP3-CD-låtene rikt forbedret med kraftig dynamisk bassforsterking (DBB).

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For alt-i-ett mikrosystem

  • MP3-/WMA-CD-avspilling

  • Kompakt design

4 W RMS total utgangseffekt

4 W RMS total utgangseffekt

Dette anlegget har en total utgangseffekt på 4 W RMS. RMS står for Root Mean Square, som er en vanlig måleenhet for lydeffekt, eller den elektriske effekten som overføres fra en lydforsterker til en høyttaler, og denne måles i watt. Mengden elektrisk effekt som sendes til høyttaleren, og høyttalerens følsomhet, avgjør hvilken lydeffekt som genereres. Jo høyere wattforbruket er, desto bedre lydeffekt kommer ut av høyttaleren.

Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

Med teknologi for lydkomprimering kan store digitale musikkfiler reduseres opptil ti ganger i størrelse uten at lydkvaliteten reduseres nevneverdig. MP3 og WMA er to av komprimeringsformatene som gjør at du kan glede deg over en verden av digital musikk på Philips-spilleren din. Last ned MP3- eller WMA-låter fra autoriserte musikkwebområder på Internett, eller lag dine egne MP3- eller WMA-musikkfiler ved å rippe lyd-CDer og overføre dem til spilleren.

Funksjoner for vekkerklokke og Sleep Timer

Funksjoner for vekkerklokke og Sleep Timer

Mange vekkerklokker har mange forskjellige alarmvalg. Philips' klokkeradio vekker deg med radio eller en tradisjonell alarmlyd. Med Sleep Timer-funksjonen kan du programmere ønsket tidsperiode på musikken, slik at den samsvarer med hvor lang tid du pleier å bruke for å sovne. Uansett hvilke vekkerklokkebehov du har, enten det er en morgenalarm som har en fast tone, eller det er å lytte til favorittmusikken din når du skal sove – denne klokkeradioen har alt.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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5.0

av 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

4
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2
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11/06/2017

France

France

Bonne chaîne hifi !

Ça fait plus de 5 ans que j'ai cette chaîne hifi et elle fonctionne toujours aussi bien qu'au premier jour, si ce n'est juste le lecteur CD qui ne fonctionne plus depuis quelques mois (moteur HS ?). Ce que je repochais juste à cette chaîne hifi c'était de ne pas pouvoir ajuster le volume du réveil, car au temps où je m'en servais (maintenant je peux plus car le lecteur CD est HS), quand le réveil sonne il pouvait réveiller la maison tellement c'était fort (volume à 12/32 pendant un silence complet ça fait assez fort). Sinon je n'ai rien d'autre à rajouter, à part le fait que je n'ai pas réussi à trouver la puissance réelle des enceintes, c'est indiqué 2x2 Watts mais ça me paraît un peu faible quand j'ai testé les basses au volume max (bonjour les voisins xD) mais au pire c'est pas si grave, ça marche bien c'est le principal. Je recommande !

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM149 Microchaîne hi-fi

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM149 Microchaîne hi-fi

04/11/2016

España

España

Cumple con lo que dicen.La mcm 149 es una microcadena todoterreno!!

Ya me conoceis.Colecciono microcadenas philips porque es mi gran pasion y mi ultima conquista ha sido la todo en uno Philips mcm 149/12.Para grabar un mp3- cd fue una gran odisea.Hasta que lei del formato UDF/ISO9660 JOLIET.Mis pruebas para grabar mp3- cds perfectos salieron a buen puerto con ese formato.Disfruto del mp3 como nunca,porque antes de descubrir ese formato los mp3- cds me saltaban.Ya no.Esteticamente es compacta y preciosa.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM149 Microcadena Hi-Fi

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM149 Microcadena Hi-Fi

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