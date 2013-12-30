Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
MCM1120/12
Slapp av med glimrende musikk
Gled deg over fantastisk lyd på det kompakte og stilige, klassiske Philips MCM1120/12-mikrolydanlegget. Nyt favorittmusikken fra MP3-CDen og avspillingen med USB Direct, som er forbedret med kraftig dynamisk bassforsterking.
CD, MP3-CD, USB, FM
Bånd
10 W
Dette Philips-musikksystemet har en total utgangseffekt på 10 W RMS. RMS står for Root Mean Square, som er en vanlig måleenhet for lydeffekt, eller den elektriske effekten som overføres fra en lydforsterker til en høyttaler, og denne måles i watt. Mengden elektrisk effekt som sendes til høyttaleren, og høyttalerens følsomhet, avgjør hvilken lydeffekt som genereres. Jo høyere wattforbruket er, desto bedre lydeffekt kommer ut av høyttaleren.
3.5
av 5
6
Anmeldelser
elmyr
30/12/2013
Suisse
Preis/Leistung hervorragend
Dieses Micro-Soundsystem verdient ein Lob in jeder Beziehung. Klein, benutzerfreundlich und ausgestattet mit den Features, die heute angesagt sind - kurz: Preis und Leistung stimmen überein. In seiner Klasse ein Spitzenprodukt.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM1120 Klassisches Micro-Soundsystem
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM1120 Klassisches Micro-Soundsystem
Elenarribas
17/12/2013
España
Todo perfecto
Todo fue muy rápido, el envío excelente y el producto es genial. Se escucha perfectamente y no tiene ninguna complicación para instalarlo ni nada.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM1120 Microcadena clásica
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM1120 Microcadena clásica
mortega
08/08/2013
España
mini cadena perfecta
El sonido impecable y el tamaño de la minicadena es adecuado y manejable. Todo lo que le pedía.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM1120 Microcadena clásica
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM1120 Microcadena clásica