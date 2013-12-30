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Utgått

Klassisk mikrolydanlegg

MCM1120/12

3.5

| (6) Anmeldelser

Slapp av med glimrende musikk

Gled deg over fantastisk lyd på det kompakte og stilige, klassiske Philips MCM1120/12-mikrolydanlegget. Nyt favorittmusikken fra MP3-CDen og avspillingen med USB Direct, som er forbedret med kraftig dynamisk bassforsterking.

Se alle fordeler

med dette kompakte lydanlegget

Slapp av med glimrende musikk

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Bånd

  • 10 W

10 W RMS total utgangseffekt

10 W RMS total utgangseffekt

Dette Philips-musikksystemet har en total utgangseffekt på 10 W RMS. RMS står for Root Mean Square, som er en vanlig måleenhet for lydeffekt, eller den elektriske effekten som overføres fra en lydforsterker til en høyttaler, og denne måles i watt. Mengden elektrisk effekt som sendes til høyttaleren, og høyttalerens følsomhet, avgjør hvilken lydeffekt som genereres. Jo høyere wattforbruket er, desto bedre lydeffekt kommer ut av høyttaleren.

Kassettspiller med autostopp

Kompakt design

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.5

av 5

6

Anmeldelser

3
2

30/12/2013

Suisse

Suisse

Preis/Leistung hervorragend

Dieses Micro-Soundsystem verdient ein Lob in jeder Beziehung. Klein, benutzerfreundlich und ausgestattet mit den Features, die heute angesagt sind - kurz: Preis und Leistung stimmen überein. In seiner Klasse ein Spitzenprodukt.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM1120 Klassisches Micro-Soundsystem

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM1120 Klassisches Micro-Soundsystem

17/12/2013

España

España

Todo perfecto

Todo fue muy rápido, el envío excelente y el producto es genial. Se escucha perfectamente y no tiene ninguna complicación para instalarlo ni nada.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM1120 Microcadena clásica

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM1120 Microcadena clásica

08/08/2013

España

España

mini cadena perfecta

El sonido impecable y el tamaño de la minicadena es adecuado y manejable. Todo lo que le pedía.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM1120 Microcadena clásica

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM1120 Microcadena clásica

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