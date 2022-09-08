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Utgått
MCD170/12
DVD-avspilling
USB Direct
Kompakt design
Philips-spilleren er kompatibel med de fleste DVD- og CD-platene som er tilgjengelige på markedet. DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD og CD-RW – alle disse kan spilles av på spilleren. DivX® Ultra kombinerer DivX®-avspilling med flotte funksjoner som integrert teksting, flere lydspråk, flere spor og menyer, i ett praktisk filformat. CD-RW er en forkortelse for en CD-stasjon som kan lese begge de vanlige overskrivbare CD-formatene.
Det er bare å koble enheten til USB-porten på Philips Hi-Fi-systemet. Den digitale musikken spilles direkte fra enheten. Nå kan du dele de beste øyeblikkene med familie og venner.
Med digital FM-radio får du ekstra musikkvalg for musikksamlingen på Philips-lydsystemet. Still inn stasjonen du vil ha som forvalg, trykk på og hold inne forvalgknappen for å lagre frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan lagres, får du raskt tilgang til favorittradiostasjonene uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver gang.
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