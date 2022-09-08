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  • Gled deg over DVD-film med flott lyd
  • Gled deg over DVD-film med flott lyd
  • Gled deg over DVD-film med flott lyd
  • Gled deg over DVD-film med flott lyd
  • Gled deg over DVD-film med flott lyd
  • Gled deg over DVD-film med flott lyd

Utgått

DVD-mikrokinosystem

MCD170/12

Gled deg over DVD-film med flott lyd
Nå kan du virkelig oppleve den audiovisuelle spenningen fra kinoen i din egen stue! Den stilige DVD-mikrokinoen MCD170 har Dynamic Bass Boost for dyp og fyldig basslyd.
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Gled deg over DVD-film med flott lyd

  • DVD-avspilling

  • USB Direct

  • Kompakt design

Spill av DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

Spill av DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

Philips-spilleren er kompatibel med de fleste DVD- og CD-platene som er tilgjengelige på markedet. DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD og CD-RW – alle disse kan spilles av på spilleren. DivX® Ultra kombinerer DivX®-avspilling med flotte funksjoner som integrert teksting, flere lydspråk, flere spor og menyer, i ett praktisk filformat. CD-RW er en forkortelse for en CD-stasjon som kan lese begge de vanlige overskrivbare CD-formatene.

Spill MP3-/WMA-musikk direkte fra dine bærbare USB-stasjoner

Spill MP3-/WMA-musikk direkte fra dine bærbare USB-stasjoner

Det er bare å koble enheten til USB-porten på Philips Hi-Fi-systemet. Den digitale musikken spilles direkte fra enheten. Nå kan du dele de beste øyeblikkene med familie og venner.

Digital FM-tuning for å forhåndsinnstille opptil 20 stasjoner

Digital FM-tuning for å forhåndsinnstille opptil 20 stasjoner

Med digital FM-radio får du ekstra musikkvalg for musikksamlingen på Philips-lydsystemet. Still inn stasjonen du vil ha som forvalg, trykk på og hold inne forvalgknappen for å lagre frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan lagres, får du raskt tilgang til favorittradiostasjonene uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver gang.

Tekniske spesifikasjoner

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.