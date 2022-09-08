Spill av DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

Philips-spilleren er kompatibel med de fleste DVD- og CD-platene som er tilgjengelige på markedet. DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD og CD-RW – alle disse kan spilles av på spilleren. DivX® Ultra kombinerer DivX®-avspilling med flotte funksjoner som integrert teksting, flere lydspråk, flere spor og menyer, i ett praktisk filformat. CD-RW er en forkortelse for en CD-stasjon som kan lese begge de vanlige overskrivbare CD-formatene.